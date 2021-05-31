Россия — Швеция: все голы матча
22:15
Сборная России проводит очередной матч чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Соперник российской команды — сборная Швеции.
08:06. Йеспер Фреден (бол.) — 0:1
52:34. Антон Слепышев — 1:1
52:46. Александр Барабанов — 2:1
55:17. Виктор Олофссон — 2:2
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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