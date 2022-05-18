Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о массовом отказе шведских хоккеистов играть за свою сборную на чемпионате мира в Финляндии.

«Это печально, что ситуация складывается таким образом. Печально, что руководители так поступают со своими игроками, которые готовы представлять интересы сбросной своей страны, своих семей, себя самого на международных турнирах. Если встает вопрос о том, что хоккей для них бизнес и они все об этом говорят, то в этом случае, пускай предоставят такие же условия, а может быть и лучше для своих хоккеистов, чтобы они не играли за рубежом. Как сами руководители любят говорить, они живут в свободном демократическом обществе, но сами при этом деспотично накладывают санкции на своих же граждан. И как это понимать? Чего они хотят этим добиться? Этот вопрос уже не нам решать, нас он не касается, на данный момент нам нужно заниматься своим хоккеем, развивать его и выводить на новый уровень», — сказал Быков «СЭ».

Ранее Шведская хоккейная ассоциация запретила играть за сборную игрокам, которые останутся в КХЛ на следующий сезон.