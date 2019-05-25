Никита Гусев: "Хоккея в исполнении Финляндии было мало"

Нападающий сборной России Никита Гусев высказался о поражении от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1).

– Как можете описать этот матч?

– Финны хорошо играли в обороне, жаль, что так и не получилось забить. Столько хороших моментов было, но без голов не победить.

– Понимали, что будет трудно против финской защиты?

– Да, знали, что предстоит непростой матч, но думали, что все-таки забьем.

– Как считаете, что нужно было делать, чтобы спасти игру?

– Судя по тому, что у нас 0 голов, наверное, надо было лезть мощнее и заталкивать шайбу в ворота.



– Тактика мелкого фола, провокации выводили из равновесия?

– Не думаю. Мы изначально знали, что Финляндия собирается так играть.

– Не кажется, что финны вышли играть не в хоккей?

– Хоккея в их исполнении, конечно, было мало, но они выиграли, молодчики, что сказать.

– В чем главная ошибка сборной в этом матче?

– Тяжело сказать сейчас. Да, не забили, но ошибка, скорее, в другом. Надо подумать, сразу после игры трудно дать ответ.



– Россия много передерживала шайбу, принимала сложные решения…



– Наверное, из-за того, что не получалось забросить. Не получалось, вот и пошли решения сложнее, чем надо.



– Наша сборная мало забрасывала Финляндии и до этого. Одна система не может пройти другую?



– Нет, просто финны впятером обороняли ворота, пятачок, их голкипер тащил дальние броски. Отскоки были, добивания были, но голов не было. (Игорь Еронко)

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