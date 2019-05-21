Михаил Григоренко: "Специально бросил в край ловушки, шайба отлетела в "очко"

Форвард сборной России Михаил Григоренко поделился мнением о матче со Швецией (7:4) на чемпионате мира-2019. В этой встрече он отметился заброшенной шайбой.

- Бросали в девятку?

- Увидел край ловушки, специально туда бросил, и попал, как и хотел. Ловушка у него сломанная, по-моему, была. Шайба отлетела как раз "в очко".

- Что случилось во втором периоде?

- Просто придерживались плана, чуть-чуть прибавили в агрессии, руки развязались, стали создавать моменты и забили голы.

- В последние минуты матча вам поднадоело?

- Здорово они забросили. Жаль, Василевский четыре гола пропустил, он сегодня здорово играл и заслуживал лучшего.

- Кого лично знаете из сборной США?

- Лично никого! Там много хороших игроков - Кейн, Айкел, Годро. (Алексей Шевченко)

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