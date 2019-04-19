Лундквист сыграет на чемпионате мира-2019

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист пополнит состав сборной Швеции на чемпионате мира-2019.

Клуб из Нью-Йорка не смог выйти в плей-офф НХЛ, поэтому Лундквист принял приглашение тренерского штаба сборной, сообщает SVT Sport.

В составе национальной команды 37-летний швед стал Олимпийским чемпионом игр в Турине, вице-чемпионом игр в Сочи и чемпионом мира-2017.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.