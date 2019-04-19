Лундквист сыграет на чемпионате мира-2019

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист пополнит состав сборной Швеции на чемпионате мира-2019.
Клуб из Нью-Йорка не смог выйти в плей-офф НХЛ, поэтому Лундквист принял приглашение тренерского штаба сборной, сообщает SVT Sport.
В составе национальной команды 37-летний швед стал Олимпийским чемпионом игр в Турине, вице-чемпионом игр в Сочи и чемпионом мира-2017.
Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
.@SVTDusan avslöjar: Henrik Lundqvist klar för VM-spel! #twittpuck https://t.co/kyJlMj4MPE pic.twitter.com/I8iGMFXjGo– SVT Sport (@SVTSport) 19 апреля 2019 г.
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