Латвия по буллитам проиграла Норвегии на чемпионате мира
Сборная Латвии по буллитам проиграла Норвегии на чемпионате мира по хоккею — 3:4 Б. Решающий бросок исполнил нападающий Микаэль Хага.
Латвия (8 очков) занимает четвертое место в группе В, Норвегия (5) — седьмая.
Чемпионат мира. Группа B
Латвия — Норвегия — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Улден — 1 (Косастуль, Треттенес), 3:50 — 0:1. Крастенберг — 2 (Рубинс, Кениньш), 11:55 — 1:1. Кениньш — 1 (Аболс, Сотниекс), 17:44 — 2:1. К.А. Улимб — 1 (мен., Россели Ольсен), 21:08 — 2:2. Петтерсен — 1 (Россели Ольсен, К.А. Улимб), 41:56 — 2:3. Рубинс — 1 (Балинскис), 49:42 — 3:3.
Победный буллит: Хага.
Вратари: Кивлениекс — Хаукеланн.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 24 (11+6+4+3) — 21 (5+6+9+1).
Судьи: Ержабек, Стано.
28 мая. Рига. «Арена Рига».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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