Сборная России объявила имена игроков, которые покинули расположение команды перед чемпионатом мира.

📢 Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова. Актуальный состав для подготовки к ЧМ 🔽

– Хоккей России (@russiahockey) 27 апреля 2019 г.

- Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, - говорится в сообщении.

Также был опубликован обновленный вариант состава команды.