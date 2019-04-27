Сборная России объявила имена игроков, которые покинули расположение команды перед чемпионатом мира.
📢 Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова. Актуальный состав для подготовки к ЧМ 🔽
- Штаб сборной благодарит за работу Ивана Бочарова, Илью Коновалова, Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, - говорится в сообщении.
Также был опубликован обновленный вариант состава команды.