Канада проиграла Швейцарии и потерпела первое поражение на ЧМ-2023
Сборная Канады проиграла Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира-2023 — 2:3.
В составе победителей отметились Нико Хишер, Дарио Симион и Андрес Амбюль.
За Канаду забросили Тайлер Тоффоли и Майкл Каркон.
Это поражение стало первым для канадской команды на ЧМ-2023.
Швейцарцы возглавляют группу В, набрав 15 очков за 5 матчей. Свой следующий матч они проведут против Чехии 21 мая.
Канадцы занимают 3-ю строчку с 11 очками. В следующем матче они сыграют против Норвегии 22 мая.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Канада — Швейцария — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Тоффоли — 1 (бол., Лотон, Куинн), 29:58 — 1:0. Хишир — 1 (Фора, Фиала), 33:24 — 1:1. Симион — 2 (Марти, Хаас), 37:00 — 1:2. Амбюль — 1 (Нидеррайтер, Корви), 52:08 — 1:3. Карконе — 2 (Хант, Нейберс), 56:22 — 2:3.
Вратари: Монтембо (58:08) — Дженони.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (6+15+8) — 26 (16+6+4).
Судьи: Бьерк, Франнсен.
Финляндия обыграла Австрию в матче группы А — 3:1.
Фины занимают второе место в группе А, набрав 13 очков за 5 матчей. Австрия находится на последнем месте с 1 очком.
Группа A
Австрия — Финляндия — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Капанен — 2 (Какко, Мяяття), 1:19 — 0:1. Цвергер — 1 (Росси), 4:55 — 1:1. Суомела — 1 (Мяяття, Койвисто), 7:31 — 1:2. Оксанен — 2 (Бьернинен), 58:08 — 1:3.
Вратари: Мадленер — Ларми.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 18 (7+7+4) — 39 (16+6+17).
Судьи: Хольм, Хунниус.