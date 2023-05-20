Канада проиграла Швейцарии и потерпела первое поражение на ЧМ-2023

Сборная Канады проиграла Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира-2023 — 2:3.

В составе победителей отметились Нико Хишер, Дарио Симион и Андрес Амбюль.

За Канаду забросили Тайлер Тоффоли и Майкл Каркон.

Это поражение стало первым для канадской команды на ЧМ-2023.

Швейцарцы возглавляют группу В, набрав 15 очков за 5 матчей. Свой следующий матч они проведут против Чехии 21 мая.

Канадцы занимают 3-ю строчку с 11 очками. В следующем матче они сыграют против Норвегии 22 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Канада — Швейцария — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Тоффоли — 1 (бол., Лотон, Куинн), 29:58 — 1:0. Хишир — 1 (Фора, Фиала), 33:24 — 1:1. Симион — 2 (Марти, Хаас), 37:00 — 1:2. Амбюль — 1 (Нидеррайтер, Корви), 52:08 — 1:3. Карконе — 2 (Хант, Нейберс), 56:22 — 2:3.

Вратари: Монтембо (58:08) — Дженони.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 29 (6+15+8) — 26 (16+6+4).

Судьи: Бьерк, Франнсен.

Финляндия обыграла Австрию в матче группы А — 3:1.

Фины занимают второе место в группе А, набрав 13 очков за 5 матчей. Австрия находится на последнем месте с 1 очком.

Группа A

Австрия — Финляндия — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Капанен — 2 (Какко, Мяяття), 1:19 — 0:1. Цвергер — 1 (Росси), 4:55 — 1:1. Суомела — 1 (Мяяття, Койвисто), 7:31 — 1:2. Оксанен — 2 (Бьернинен), 58:08 — 1:3.

Вратари: Мадленер — Ларми.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 18 (7+7+4) — 39 (16+6+17).

Судьи: Хольм, Хунниус.