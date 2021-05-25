Никлас Бэкстрем не приедет на чемпионат мира в Латвию
10:34
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем отказался от приглашения в сборную Швецию. Он мотивировал свой отказ от участия на чемпионате мира травмой бедра, сообщает Sportbladet.
Ранее «Вашингтон» завершил свое выступление в плей-офф НХЛ, уступив в серии «Бостону» (1-4).
33-летний Бэкстрем является двукратным чемпионом мира.
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