Вратарь сборной Швеции и "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отметил, что российский голкипер и его одноклубник Александр Георгиев может стать следующим "Королем" (прозвище Лундквиста) Нью-Йорка.

Сборная Швеции в среду проведет в Стокгольме вынесенный матч чешского этапа Евротура против команды России. Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Георгиев вызван в сборную России.

- Мне доставляет огромное удовольствие работать с Георгиевым, он отличный парень, - цитирует "РИА Новости" Лундквиста. - Меня поражает его трудолюбие, отношение к работе. Рад за него, потому что все, к чему он пришел, он заслужил своим потом. При этом у него все еще впереди. Он сказал мне, что приедет на чемпионат мира – может, нам удастся сыграть друг против друга. Повторю, я рад за него. Но только время покажет, станет ли он следующим "Королем" Нью-Йорка.