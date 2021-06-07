Геркус о победе Канады на ЧМ по хоккею: «Что это за формула, когда можно стать чемпионом, проиграв три матча подряд?»
01:21
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги хоккейного чемпионата мира-2021.
«Вопросы по прошедшему чемпионату по хоккею. Что это за формула турнира такая, что можно три матча подряд проиграть на старте и все равно стать чемпионом? В чем глубокий смысл? Про игру в сарае и отвратительное качество трансляции спрашивать, наверное, смысла не имеет», — написал Геркус в Twitter.
Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.
Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).
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