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Геркус о победе Канады на ЧМ по хоккею: «Что это за формула, когда можно стать чемпионом, проиграв три матча подряд?»

01:21
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Геркус. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги хоккейного чемпионата мира-2021.

«Вопросы по прошедшему чемпионату по хоккею. Что это за формула турнира такая, что можно три матча подряд проиграть на старте и все равно стать чемпионом? В чем глубокий смысл? Про игру в сарае и отвратительное качество трансляции спрашивать, наверное, смысла не имеет», — написал Геркус в Twitter.

Победителем чемпионата мира стала сборная Канады, в финале обыгравшая Финляндию (3:2 ОТ). На групповом этапе канадцы потерпели три поражения в стартовых матчах.

Сборная России стала победителем своей группы и уступила Канаде в четвертьфинале (1:2 ОТ).

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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