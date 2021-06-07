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Михаил Захаров покидает пост главного тренера сборной Белоруссии

12:22
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Члены исполкома ФХБ заслушали доклад главного тренера национальной сборной Белорусии Михаила Захарова о подготовке команды и ее выступлении на чемпионате мира 2021 года в Риге, сообщает сайт организации.

Захаров покидает пост главного тренера команды. Договор с ним был расторгнут.

Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира. Белорусы одержали одну победу в семи матчах, впервые обыграв Швецию на первенствах планеты (1:0).

С 4 баллами в 7 поединках Белоруссия финишировала на последней строке в своей группе, пропустив вперед Россию, Швейцарию, Чехию, Словакию, Швецию, Данию и Великобританию. В итоговой классификации ЧМ-2021 белорусы опередили только итальянцев, которые не набрали в Риге ни одного очка. Прописку в элите команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.

Выступление национальной сборной Белоруссии на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/news/sobytie/news143157.html

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