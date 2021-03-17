Как звучит гимн ИИХФ, под которым Россия выступит на чемпионате мира по хоккею

В среду, 17 марта, совет ИИХФ принял решение, что сборная России выступит на чемпионате мира-2021 под гимном Международной федерации хоккея. В качестве флага будет использоваться флаг Олимпийского комитета России.

В связи с нарушениями антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд в Лозанне наложил двухлетний запрет на выступление россиян под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Изначально его должны были принять Латвия и Белоруссия, но последняя лишилась этого права из-за политической ситуации в стране.

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