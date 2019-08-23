Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробе нашли кокаин

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован за нарушение антидопиновых правил, сообщает официальный сайт ИИХФ. В его организме обнаружен кокаин.

Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая 2019 года. В этот день Кузнецов выходил на лед в составе сборной России в матче за третье место чемпионата мира-2019 против Чехии (3:2 Б). Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня этого года до 12 июня 2023-го.

Кузнецов перешел в «Вашингтон» из «Трактора» в марте 2014 года. На данный момент он провел в регулярном чемпионате НХЛ 416 матчей, набрав 337 (101+236) очков. В плей-офф на его счету 70 матчей и 57 (24+33) очков. В 2018 году Кузнецов помог «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли.

В мае этого года появилось видео с Кузнецовым в номере отеля, а перед хоккеистом лежит белый порошок. Сам хоккеист в интервью «СЭ» заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.

Два дня назад хоккеист удалил все посты из Instagram.

Дело Кузнецова. Что грозит спортсмену за белый порошок?