Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов удалил все посты из Instagram. Также он подписан всего на 5 аккаунтов, один из которых принадлежит Александру Овечкину. По информации RMNB, поведение форварда связано с публикацией видео, на котором он находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. Перед хоккеистом на столе был насыпан порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежала спящая девушка.

В конце мая НХЛ закрыла дело по видео с участием Кузнецова.

Евгений Кузнецов: «Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь»