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Сегодня, 09:30

Федоров — о продолжении тренерской карьеры: «Со мной связались из клуба ВХЛ. Ждем финального «да» от владельца»

Марат Сафин
Шеф отдела хоккея
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Дмитрий Федоров.
Фото ХК «Чайка»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Федоров, решивший начать карьеру профессионального тренера, в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что намерен продолжить работу в этой области.

— Что дальше? Где планируешь продолжить тренерскую карьеру?

— В командах МХЛ все тренерские штабы уже сформированы. Но в первый же день после того, как мы расстались с «Чайкой», со мной связались из одного клуба ВХЛ. Мы провели переговоры. Ждем финального «да» от владельца. ВХЛ — интереснейший вариант, потому что в команде есть и взрослые, сложившиеся хоккеисты. Молодежи я могу многое дать, а вот старшим... Посмотрим, каким получится взаимодействие с ними. То, что с молодыми хоккеистами все будет здорово, я не сомневаюсь. К тому же в ВХЛ 64 матча в регулярке. Больше, чем в МХЛ. Отличный опыт! Очевидно, что мне нужно набираться опыта именно через игры. Хочу и дальше совершенствоваться, работать в хоккее. Увидел, что могу прогрессировать и быть полезным. Довольно быстро схватываю все новое. Для меня важны отклики хоккеистов, с которыми работал. Они мне присылают такие добрые сообщения! Я потрясен! Раньше я был убежден, что самое важное в спорте — это медали и кубки. Но когда молодые ребята пишут, что ты им чем-то помог, развил, то их слова радуют не меньше, чем их победы.

Ведь мы живем и работаем для наших детей. У меня своих детей нет, но зато теперь у меня много детей хоккейных. И я их очень полюбил.

Дмитрий Федоров. «Видел, как унижают молодых хоккеистов. Это принять не могу». Как известный комментатор стал тренером

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