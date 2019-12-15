«Торпедо» из Усть-Каменогорска разгромило «КРС-БСУ»

В регулярном чемпионате ВХЛ завершился очередной игровой день. «КРС-БСУ» на своем льду с крупным счетом уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счетом 1:6.

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Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:6 (1:1, 0:4, 0:1)

Голы: Салия — 1 (Янь Жуйнань, Максимов), 11:04 — 1:0. Хоменко — 2 (Шин), 18:40 — 1:1. Громов — 2 (бол., Гренц, Тарасов), 22:39 — 1:2. Исаев — 3 (Хоменко, Громов), 37:04 — 1:3. Титов — 3 (Игнашин, Громов), 38:01 — 1:4. Игнашин — 6 (бол., Шин, Рымарев), 39:51 — 1:5. Исаев — 4 (бол., Шестаков, Тарасов), 57:09 — 1:6.

Вратари: Боярчук (Сунь Цзэхао, 40:00) — Перевозчиков.

Судьи: Заболотнев, Метальников.

15 декабря. Пекин. Ice Sports Center of Beijing Sport University.

ОРДЖИ (Пекин) — «Номад» (Нур-Султан) — 6:3 (2:1, 4:2, 0:0)

Голы: Столяров — 1 (Забабурин, Макаров), 9:26 — 1:0. Шин — 16 (бол., Ши, Насыбуллин), 12:24 — 2:0. Жайлауов — 4 (Гурин, С-т Данияр), 17:19 — 2:1. Рыбницкий — 5 (бол., Макаров), 20:23 — 3:1. Шин — 17 (мен.), 21:59 — 4:1. Рунов — 1 (бол., Ибрайбеков, Шмурыгин), 22:27 — 4:2. Разумняк — 10 (Муратов, Александров), 22:58 — 4:3. Рыбницкий — 6 (бол., Тянулин), 30:08 —5:3. Забабурин — 1 (бол., Борисов), 31:11 — 6:3.

Вратари: Дан — Крамарь (Кудрявцев, 21:59).

Судьи: Фролов, Шемякин.

15 декабря. Пекин. Beijing A.Z Ice Sports Club.

«Хумо» (Ташкент) — «Химик» (Воскресенск) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Ворошило — 9 (Сорокин), 13:12 — 1:0. Щербина — 4, 44:55 — 2:0. Ворошило — 10 (Сорокин, Анисин), 52:35 — 3:0.

Вратари: Смирягин — Трушков.

Судьи: Гофман, Мальцев.

15 декабря. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».

«ЦСК ВВС» (Самара) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гильманов — 3 (Фаткуллин, Шайхулов), 59:16 — 0:1.

Вратари: Попков — Кульбаков.

Судьи: Беляев, Нестеров.

15 декабря. Самара. ЛД «Кристалл».

«Лада» (Тольятти) — «Торос» (Нефтекамск) — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Воронин — 4 (Голованов, Бобылев), 6:49 — 0:1. Толузаков — 14 (Возовик), 45:58 — 1:1. Денежкин — 5, 52:11 — 2:1.

Вратари: Скрынник — Сохатский (58:29).

Судьи: Мочалов, Раминг.

15 декабря. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».