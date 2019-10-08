«Динамо» обыграло «Торос» и одержало 11-ю победу подряд
«Торос» в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ проиграл «Динамо» — 1:2. Питерцы одержали 11-ю победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу лиги.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Новокузнецк) — «Номад» (Нур-Султан) — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Бутузов — 2 (Лудцев, Сарваров), 18:46 — 1:0. Э. Шевченко — 1 (Дюрягин, Чернов), 19:08 — 2:0. Дубовик — 1 (Гурков), 28:31 — 2:1. Яковлев — 3 (бол., Гурин), 40:13 — 2:2. Кицын — 8 (Ердаков), 54:33 — 3:2. А.А. Шевченко — 2, 56:40 — 4:2.
Вратари: Литвинов — Кудрявцев.
Судьи: Демура, Комаров.
8 октября. Новокузнецк. ДС кузнецких металлургов.
«Торос» (Нефтекамск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Абдеев — 1 (Пачин), 17:55 — 1:0. Джиошвили — 5 (бол., Гаврус, Комаристый), 40:29 — 1:1. Барабанов — 2 (Гончаров), 56:38 — 1:2.
Вратари: Сохатский (59:37) — Тодыков.
Судьи: Мальцев, Шемякин.
8 октября. Нефтекамск. Ледовый дворец.
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Барс» (Казань) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Милехин — 3 (Есаян, Берестенников), 24:22 — 1:0. Смуров — 1 (мен., Левицкий), 55:23 — 2:0. Михайлов — 2 (п.в.), 59:59 — 3:0.
Вратари: Доненко — Мифтахов (59:09).
Судьи: Андрианов, Нестеров.
8 октября. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
«Буран» (Воронеж) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Рыбаков — 1 (Малышев, Аноховский), 13:27 — 1:0. Чувиляев — 3 (Воробьев, Щербов), 38:46 — 1:1. Куваев — 1 (Марков), 47:19 — 1:2. Чувиляев — 4 (Воробьев, Прохоров), 48:18 — 1:3.
Вратари: Окоряк (59:44) — Шпаков.
Судьи: Барулин, Батурин.
8 октября. Воронеж. СК «Юбилейный».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ижсталь» (Ижевск) — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Голы: Ковалев — 3 (Баженов), 1:04 — 0:1. Халиков — 1 (бол., Ковалев), 49:07 — 1:2. Дервук — 1, 51:55 — 1:3.
Вратари: Павлов — Кононов.
Судьи: Тихомиров, Фролов.
8 октября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».