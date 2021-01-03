«Автомобилист» перевез фарм-клуб из Учалов в Верхнюю Пышму до конца сезона

«Автомобилист» объявил о переезде своего фарм-клуба в ВХЛ — «Горняка» — из Учалов (республика Башкортостан) в Верхнюю Пышму. Клуб будет выступать в городе-спутнике Екатеринбурга до конца сезона, сообщает сайт «Авто».

Сейчас «Горняк» занимает 5-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 47 очков в 36 матчах.

Первый матч «Горняка» в Верхней Пышме состоится 7 января против ХК «Ростов».