«Автомобилист» перевез фарм-клуб из Учалов в Верхнюю Пышму до конца сезона
16:11
«Автомобилист» объявил о переезде своего фарм-клуба в ВХЛ — «Горняка» — из Учалов (республика Башкортостан) в Верхнюю Пышму. Клуб будет выступать в городе-спутнике Екатеринбурга до конца сезона, сообщает сайт «Авто».
Сейчас «Горняк» занимает 5-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 47 очков в 36 матчах.
Первый матч «Горняка» в Верхней Пышме состоится 7 января против ХК «Ростов».
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