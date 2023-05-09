Праздник для Красноярска: сборная России закинула пять шайб белорусам

Мичков чуть не забил лакросс.

Выставочные матчи

Россия 25 — Белоруссия — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Глотов — 2 (бол., Порядин), 8:51 — 1:0. Глотов — 3 (Порядин), 16:24 — 2:0. Сапего — 2 (Белевич, Игнатенко), 16:43 — 2:1. Зыков — 6 (бол., Хайруллин, Никишин), 19:20 — 3:1. Карпухин — 1 (Никишин), 33:41 — 4:1. Воробьев — 1 (Гребенщиков), 45:31 — 5:1.

Вратари: Серебряков — Кульбаков.

Штраф: 16 — 41.

Броски: 40 (16+8+16) — 10 (5+4+1).

Судьи: Кочетов, Лазарев.

9 мая. Красноярск. «Платинум Арена Красноярск«.

Сборная «Россия 25» продолжает большое турне по городам. И на этот раз новой остановкой на ее карте стал Красноярск, принявший гостей в День Победы.

Несколько символично, что авторский проект Романа Ротенберга заглянул в столицу Восточной Сибири в аккурат после того, как местный «Сокол» стабильно собирал аншлаги в плей-офф ВХЛ, а в кулуарах начали муссироваться слухи о том, что уже в следующем сезоне красноярцы могут подняться в КХЛ. И, пожалуй, лучшей возможности прорекламировать себя перед функционерами из Москвы и временным губернатором края Михаилом Котюковым у местных болельщиков, раскупивших билеты за несколько дней до очередного матча с Белоруссией, не было.

Выходом в финал Кубка Петрова местной команде, во многом сенсационно добравшейся до решающей стадии, действительно удалось подсадить на него красноярцев, которые раньше куда чаще предпочитали ходить на младшего брата в лице бенди. Поэтому 9 мая сибирскому миллионнику предстояло в очередной раз подтвердить наличие у себя хоккейного бума, который родился благодаря тольяттинцу Павлу Десяткову.

От уже наскучившей вывески «Россия — Белоруссия» вкупе с не самым высоким уровнем игры в избалованных традиционных центрах вроде Ярославля, Уфы и Омска люди могли бы отмахнуться — хоккеем за длиннейшую в истории КХЛ регулярку и плей-офф там успели «наесться». Другое дело — непресыщенный и голодный Красноярск, где зритель может «проглотить» даже не самый смотрибельный продукт.

Впрочем, сибирякам, увидевшим сразу пять шайб, очередную попытку лакросса от Матвея Мичкова и несколько потасовок, сегодня жаловаться не пришлось. Пусть местами он и напоминал раннюю предсезонку с приличным количеством брака (у белорусов его несоизмеримо больше). Однако это не так важно.

Куда важнее другое — болельщик здорово чувствовал себя и в начале первого периода, когда игра еще не раскачалась. Даже такой хоккей, где многим хоккеистам на льду уже ничего не надо, — настоящий праздник. Они в первую очередь кайфуют от того, что в город к ним приехала сборная и у них есть возможность притопить «за наших». Как они там играют — уже дело десятое.

Кажется, если и играть странному детищу Ротенберга в период изоляции, то как раз в таких городах, как Красноярск, Тула, Пермь и т. д. Тут ее точно ждут и точно на нее пойдут.

Жаль, что в гости к Александру Семину, открывавшему матч символическим вбрасыванием, «Россия 25» приехала без его наследника Арсения Грицюка, торжественно принявшего титул главного хоккеиста Красноярска на прощальном матче экс-нападающего «Вашингтона» в июне прошлого года. Кудрявый мальчик с серебряной медалью Пекина на шее наверняка увидел бы на трибунах кучу плакатов с поддержкой от персональных фанатов.

Зато по-настоящему зажег на берегу Енисея другой сибиряк — барнаулец Василий Глотов, который оформил дубль уже в первом периоде. Его тройка с Маратом Хайруллиным и Павлом Порядиным этим вечером оказалась самой заметной и частенько доминировала над белорусами, получив лишние пару метров льда на местном аэродроме «европейского» размера. Все как мы любим: с постоянными открываниями, закатами друг под друга, скрестным движением и классной игрой в пас накоротке. Чем не советский хоккей, который вроде бы культивируют в сборной?

Можете представить, как питерский тренер жалеет, что Порядин уже уехал в «Спартак»? С другой стороны, никогда не поздно позвонить в Москву и договориться о еще одной громкой сделке. После обмена Александра Никишина мосты у армейцев с руководством красно-белых наведены. Да и новых девять игроков для Романа Беляева в Питере точно найдут.

Расписание майских матчей сборной «Россия 25»

Тула

12 мая. 19.00 «Россия 25» — Белоруссия

13 мая. 16.30 «Россия 25» — Белоруссия

Минск

15 мая. 19.00 Белоруссия — «Россия 25»

16 мая. 19.00 Белоруссия — «Россия 25»

Время московское