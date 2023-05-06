Первое поражение Ротенберга в сборной. Россия пропустила от белорусов семь шайб!

В турне команды «Россия 25» наконец-то случился интересный по интриге матч.

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Россия 25 — Белоруссия — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Голы: Пышкайло — 1 (Паливко), 2:01 — 0:1. Зыков — 5 (Педан), 12:19 — 1:1. Т. Ковгореня — 1 (Паливко, Звягин), 25:46 — 1:2. Чивилев — 1 (Гребенщиков, Порядин), 27:54 — 2:2. Сапего — 1 (бол., Горбунов), 33:46 — 2:3. Хайруллин — 2 (Глотов, Порядин), 46:39 — 3:3. Т. Ковгореня — 2 (Филяев), 48:58 — 3:4. Игнатенко — 2, 52:21 — 3:5. Хайруллин — 3 (бол., Бардаков), 53:35 — 4:5. Звягин — 1 (Филяев), 55:47 — 4:6. Т. Ковгореня — 3 (Жихарев), 57:44 — 4:7.

Вратари: Исаев (57:44 — 59:16) — Шостак.

Штраф: 8 — 6.

Судьи: Морев, Субботин.

6 мая. Астана. Барыс-Арена.

Это случилось — сборная «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга впервые проиграла в ходе майского турне по городам и все-таки получила укол от Белоруссии во главе с Дмитрием Квартальновым. Если в двух стартовых матчах дружественной суперсерии россияне практически не знали проблем, то этим вечером в Астане получили первую и в целом нужную оплеуху от белорусов, которые доказали, что мальчиками для битья они не будут.

При этом во второй казахстанской встрече для нашей команды все достаточно изначально пошло наперекосяк. В предыдущих матчах они неизменно открывали счет и спокойно доводили дело до победы, наращивая преимущество и навязывая свою игру. Однако сегодня она сломала систему, пропустила первой уже на второй минуте и почти все время вынуждена была отыгрываться.

Казалось, что после того как Марат Хайруллин в начале третьего периода сравнял счет в третий раз, парни Ротенберга наконец-то возьмутся за голову и наконец-то выйдут вперед. Но вместо этого они рассыпались и провалили заключительный отрезок, увидев голевой дубль от 20-летнего защитника Тимофея Ковгорени и пропустив четырежды.

Впрочем, расстраиваться поражению не стоит. Тренерский штаб россиян хотел достойного ответа от соперника и в итоге получил его. Да и наблюдать за такими матчами куда интереснее, чем раз за разом смотреть за легкими победами над соперником чуть ниже классом. По крайней мере, перчинку в противостояние Квартальнова и Ротенберга это поражение нашей сборной точно добавит.