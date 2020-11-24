Тренер Кучерова Гусева снова «отличился». 18-летний арбитр Владимир Бутурлин рассказал о том, что произошло в матче юношеской команды «Авангарда».

— С чего все началось?

— Мы дали удаление команде Курдина, когда они играли «4 на 5». Счет был 4:0 в пользу «Авангарда», шла 10-я минута третьего периода. Вообще это была товарищеская игра. Отчет велся по грязному времени. Когда его команда осталась в ситуации «3 на 5», то главный тренер «Авангарда» сразу начал кричать, обзываться, нецензурно выражаться. Я решил, что это товарищеский матч, он уже подходит к концу, да и тренер Геннадий Геннадьевич Курдин — мы его все знаем. Поэтому не стал его удалять. Но на этом ничего не закончилось, он продолжил кричать, нецензурно оскорблять судей. Произошел еще один спорный момент, он еще больше разозлился, а затем кинул клюшку в спину второму судье и попал. Этот момент я не видел, спросил у второго — Никиты Огнева, тот мне об этом рассказал. Тогда уже сомнений не было — тренера по правилам нужно было удалить до конца игры. В этот момент он отобрал у своего игрока клюшку, начал ею размахивать и кричать: «Подъезжай сюда, поговорим». Подумал, сейчас еще и в меня кинет, подъезжать не стал. Только сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, покиньте скамейку, у вас удаление». Потом я уже тоже стал кричать ему в ответ, потому что терпеть такое было невозможно.

— По ходу игры не было других спорных моментов? Чего он так завелся?

— До середины третьего периода сам Курдин и его ассистент Сергей Гриф вели себя спокойно. Мы так же давали удаления, они не вызывали никакой реакции. Доставалось только его игрокам. Об голову одного Курдин даже сломал клюшку. Игрок выбежал случайно не в смену, мы зафиксировали нарушение численного состава. И тренер давай лупить его клюшкой, в итоге разломал об шлем. Но в это мы уже не вмешивались, это уже дела тренера.

— Что было дальше?

— Курдин стоял с клюшкой наперевес. Я не хотел, чтобы он тоже ударил мне по голове, поэтому не подъезжал. Думал, что второй тренер может мне чем-то помочь. Попросил его покинуть лавочку, а он без слов помотал мне головой — «нет». Спросил, будет ли команда продолжать игру, на что получил ответ — не будет.

Когда команды покидали площадку, Курдин пошел нам наперерез. Он закричал: «Ты со мной хотел поговорить?» Дальше он стал хватать меня за лицо, явно хотел ударить, но мы ему не дали. Сзади его схватил Никита, чтобы не было драки. Он оттащил тренера от меня, тогда Курдин переключился на Никиту. Затем уже я оттащил тренера, и он снова переключился на меня. Мы не отвечали, не ввязывались в драку и не сказали в ответ ни одного нецензурного слова. Все, что мы делали, — повышали голос, но уже была такая ситуация, когда говорить спокойно было невозможно.

Курдин нас не слушал, не слышал и не хотел слышать. Накинулся на меня, стал хватать меня за шею, за лицо, достаточно сильно. Повалил меня лицом в пол, навалился всем весом и не давал встать. В это время второй тренер Гриф не давал пройти Никите, чтобы мне хоть как-то помочь. Геннадий Геннадьевич кричал: «Ах ты, ублюдок!» Я не шевелился и не стал вырываться и отвечать, так как понимал последствия, хотя желание, не скрою, было. В это время мимо места конфликта проходили родители, которые помогали обслуживать матч. Они сделали вид, что ничего не происходит, прошли мимо. На арене в Долгопрудном не было ни одного человека, кто мог бы за нас вступиться.

— Затем Курдин успокоился?

— Я попросил: «Отпустите меня, пожалуйста». В конце концов он меня отпустил, Гриф отпустил Никиту, и мы под оскорбления пошли в раздевалку. Через несколько минут туда вновь залетает Курдин с клюшкой в руках и с помощником. Он продолжил нас оскорблять, начал нас учить судить, сказал, что «мы совсем охерели и испортили праздник». Мы пытались как-то оправдываться, на что в ответ тренер вновь сказал, что нас «избить мало», и замахнулся клюшкой на Никиту. После этого мы поняли, что смысла что-то говорить нет, а то прилетит клюшкой. Мы переодевались, как будто рядом никого нет. Оскорбления не закончились, нам сказали, что нас пригласили, но ничего не заплатят.

— Заплатили?

— Да, словно это было одолжение. Мы переоделись, отъехали чуть подальше и вызвали полицию. После чего написали заявление на Курдина. А сегодня сняли побои. Будем ждать, что дальше предпримет полиция. Сам Курдин, как я понял, показание давать не стал.

— Удивило, что такой известный тренер так отреагировал?

— Вся игра проходило спокойно. Да, я знал, что тренер этот вспыльчивый, историй с ним было много, он и плевался в судей, и чего только не делал. К тому, что он мог как-то гневно отреагировать, я был готов. Но не был готов к рукоприкладству. Не думал, что такое может себе позволить тренер. Хоть именитый, хоть неименитый — любой.

— Видели ли когда-нибудь, чтобы какой-нибудь тренер так себя вел?

— Я сужу только год. Да, уже видел, чтобы тренер ругался, обзывался. Но чтобы кидался клюшкой (хотя даже это прописано в правилах) — никогда. Не говоря уже про рукоприкладство.