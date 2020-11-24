Выходка тренера «Авангарда» тянет на пожизненную дисквалификацию

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

«Ак Барс» был буквально разорван соперником в матче чемпионата КХЛ. Счет, может быть, и «достойный», но качество хоккея ниже всякой критики. За 60 минут по чужим воротам нанесено всего лишь 18 бросков, причем половина из них в третьем периоде, при счете 0:2. До этого игроки Дмитрия Квартальнова голову не могли понять. А ведь прекрасно знали, насколько важна была эта встреча для «Авангарда», учитывали, что для соперника это будет игра уровня плей-офф. Отличная проверка для тренерской концепции Дмитрия Вячеславовича, и такой провал.

Вот именно в этом и есть основная претензия тренеру. Да, в турнирной таблице все прекрасно, есть серии побед, но как же нелепо главный использует своих хоккеистов приличного уровня. Беготня, беготня и еще раз беготня. В запасе оставлен Данис Зарипов, тройке сформированы так, чтобы никто, на всякий случай, не стал творить, а подчинялся простым принципам: заброс, борьба в углу, быстрая смена. Для нынешнего «Авангарда» Боба Хартли такие команды — лакомый кусок. Тренер и сам проповедует такой стиль, однако у него есть исключения. В составе выходят люди, которым позволено что-то придумывать на льду, у них нет «своего графика» чемпионата (а у Даниса Зарипова именно такое расписание, сказал до матча Квартальнов). «Ак Барс», конечно, выйдет в плей-офф, пройдет первый раунд, возможно, даже второй, но потом наткнется на соперника, где есть исполнители и им разрешают играть в хоккей. Не то, что проповедует Квартальнов, а именно получать удовольствие. Потому что «Ак Барс» не играет, а пашет. Это другая сфера деятельности.

Скандал

«Авангард» постоянно попадает в какие-то скандалы, связанные со своей франшизой. То тренер избивает детей на занятии в Балашихе. Теперь в скандальную ситуацию угодил руководитель филиала «Авангард — Запад» в Долгопрудном. То, что Геннадий Курдин немного не в себе, было известно давно. Он все время рассказывает о своих воспитанниках Никите Кучерове, Никите Гусеве и Игоре Ожиганове, но это не является индульгенцией. Скандалов с его именем гораздо больше, чем хоккеистов, которых он воспитал. Курдин не умеет себя вести, а его тренерские методы давно пора запретить. Уверен, что в другой стране, где к хоккею относятся уважительно, у этого человека давно был бы «волчий билет», если не хуже. И уж тем более никто бы не простил тренеру очередной выходки, случившейся накануне.

Теперь Курдин напал на арбитров, работавших на матче между «Авангардом» и «Молнией». Причем человек уже совсем слетел с катушек, чувствуя свою безнаказанность. Еще можно как-то объяснить, когда психует тренер, чья команда проигрывает, но счет был 4:0 в пользу «Авангарда», никаких вопросов по победителю не было. Однако Курдин сначала попытался ткнуть клюшкой судью, а когда его удалили, то отказался покинуть скамейку. Игру пришлось прервать, а в подтрибунном помещении он напал на молодых арбитров Никиту Огнева и Владимира Бутурлина (это сын ушедшего из жизни известного судьи Михаила Бутурлина). Неужели и сейчас закроют глаза, спишут на эмоциональность и не примут никаких мер? Но это пожизненная дисквалификация, запрет на работу в российском хоккее, не меньше. И ждем реакции «Авангарда». Клуб не должен такое пропустить. Нельзя такому человеку с детьми работать, чему он их научит вообще?

Назначение

Бывший тренер «Северстали» и «Амура» Александр Гулявцев перешел на менеджерскую должность. Он стал генеральным директором клуба ВХЛ «Молот-Прикамье». Случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Пермяк, сделавший себе имя в родном клубе, начал тренерскую карьеру в «Молоте», что позволило ему перейти на уровень КХЛ. Александр никогда не забывал о малой родине, всегда был в курсе всех событий и искренне расстраивался, что команда переживает ужасные времена, растянувшиеся чуть ли не на 20 лет.

С прежним генеральным директором Андреем Морозовым получилась курьезная ситуация. В этом сезоне он даже вставал на скамейку вместо главного тренера, так как штаб ушел на карантин. Но если Роман Ротенберг в хоккей играл, Рафик Якубов был хоккеистом и тренировал, то бывший директор клуба занимался строительством дорог и к хоккею не имел никакого отношения. Команда при нем проигрывала с крупным счетом и выглядела жалко даже со скидкой на пандемию. Потом Морозов попытался снять главного тренера Александра Агеева, но на этом и погорел. Решили поменять его и с новым руководителем угадали. У Гулявцева большие планы, авторитет в Пермском крае и нужные знакомства. Не удивлюсь, если пермяки попытаются попасть в КХЛ. Не прямо со следующего сезона, но будут идти к этой цели. Впервые за 20 с лишним лет у пермских любителей хоккея появилась надежда.