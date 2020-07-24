Победитель. Легендарный хоккеист и тренер Вячеслав Быков празднует юбилей

Сегодня, 24 июля, 60 лет исполняется двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, тренеру сборной России на победных чемпионатах мира-2008 и -2009 Вячеславу Быкову.

Быков дебютировал в первенстве СССР в составе челябинского «Металлурга» и стал лучшим бомбардиром команды, забросив 50 шайб в 60 матчах. С 1980 по 1982 год он выступал за «Трактор», с 1982 по 1990 — за ЦСКА. В составе сборной СССР Быков четырежды становился чемпионом мира, выходил в финал Кубка Канады в 1987 году.

В 1990 году Быков перебрался в Швейцарию, где играл за «Фрибур-Готтерон» и «Лозанну». В 1992 году вновь стал олимпийским чемпионом, но уже в качестве капитана сборной СНГ. Также, он выиграл чемпионат мира 1993 года в составе сборной России, где также являлся капитаном команды. Быков — член Клуба Всеволода Боброва (23-е место, 327 голов). Карьеру хоккеиста он завершил в Швейцарии, в составе «Лозанны».

По окончании карьеры игрока Быков работал тренером во «Фрибур-Готтероне», в 2004 году возглавил ЦСКА, где проработал до 2009 года. В 2007 году он принял сборную России, с которой добился первых за долгое время для национальной команды успехов. На домашнем ЧМ-2007 сборная под руководством Быкова заняла третье место, а в 2008 году в Квебеке (Канада) Россия впервые за 15 лет взяла золото мирового первенства, обыграв Канаду. До этого последнее чемпионство было при Быкове-игроке, капитане сборной России в 1993 году. В 2009 году сборная под руководством специалиста смогла повторить успех и вновь взяла золото, вновь победив канадцев. Со сборной Быков проработал до 2011 года, он покинул национальную команду после неудачи на ЧМ-2011, где Россия заняла 4-е место.

В качестве клубного тренера Быков также поработал с «Салаватом Юлаевым» (2009-2011), с которым выигрывал Кубок Гагарина в 2011 году. В сезоне-2014/15 он также выиграл Кубок Гагарина в качестве главного тренера СКА, однако покинул команду по семейным обстоятельствам после чемпионского сезона. С тех пор Быков не занимал тренерских должностей.

Он не бросил сборную после развала СССР и взял золото Олимпиады. Каким игроком был Вячеслав Быков