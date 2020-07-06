Его звезда могла светиться, но резко потухла. Экс-игрок сборной России покончил с собой в 24 года

Сегодня, 6 июля, исполнилось 17 лет со дня смерти Романа Ляшенко. Хоккеист скончался в возрасте 24 лет. Его нашли мертвым в номере отеля в турецкой Анталье. По официальной версии Ляшенко покончил с собой, но родные эту версию не признают.

Ляшенко начал карьеру в ярославском «Торпедо» (сейчас — «Локомотив»), позднее играл в НХЛ за «Даллас» и «Рейнджерс». Со «Старз» он дошел до финала Кубка Стэнли-2000. Всего в НХЛ провел 139 матчей и набрал 23 (14+9) очка в регулярном сезоне, а также отыграл 6 встреч в плей-офф, где отметился 4 (2+2) очками.

Ляшенко выигрывал золото молодежного чемпионата мира-1999. Со сборной России он взял серебро ЧМ-2002, ставшее первой медалью национальной команды с 1993 года.