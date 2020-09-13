39 лет назад сборная СССР впервые выиграла Кубок Канады, разгромив в финальном матче хозяев со счетом 8:1

В 1981 году состоялся второй Кубок Канады, которой ознаменовался великой победой сборной СССР над Канадой в финале.

Свою победу и хоккеисты, и главный тренер сборной Анатолий Тарасов посвятили легенде хоккея — Валерию Харламову, который незадолго до турнира погиб в автокатастрофе.

По окончании финала в раздевалке сборной СССР произошел казус. Вероятно, раздосадованный таким позорным поражением канадской сборной, главный организатор турнира Алан Иглсон отобрал кубок у советской сборной, заявив, что он не является переходящим и должен находиться в зале славы НХЛ. Этот факт возмутил не только советское представительство на турнире, но и даже канадских болельщиков. Именно они, собрав деньги, сделали точную копию кубка и вручили ее игрокам хоккейной сборной СССР через советское посольство в Канаде.