Русский вратарь идет на рекорд 90-летней давности

Семен Варламов может сыграть третью сухую игру подряд на старте сезона

В ночь с четверга на пятницу «Айлендерс» примет «Нью-Джерси», а голкипер «островитян» Семен Варламов попробует обойтись без пропущенных голов в третьем матче подряд. В истории НХЛ только 14 голкиперов начинали сезон с двух «сухарей», а сыграть на ноль трижды кряду удавалось только Лорну Шабо в сезоне-1930/31. В том чемпионате «Кленовые листья» впервые пропустили только в шестой игре, дважды насухо стоял сменщик Шабо Билли Грант. В XXI веке помимо Варламова более 120 минут не пропускали Роман Турек, Джефф Хэкетт, Роберто Люонго, Паскаль Леклер и Дарси Кемпер.

Вратари, начинавшие регулярный чемпионат НХЛ с двух сухих матчей. Фото «СЭ»

За два матча Варламов уже повторил свой лучший результат в шести последних сезонах и сделал уверенную заявку на повторение личного рекорда по сухим матчам. Пять раз россиянин покидал площадку, не пропустив голов, в сезоне-2014/15, четырежды — в чемпионате-2011/12.

Статистика Семена Варламова по сезонам. Фото «СЭ»

На данный момент на счету Семена 29 сухих матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Среди российских вратарей он занимает пятое место с небольшим отставанием от Ильи Брызгалова и Сергея Бобровского. Рекорд удерживает Евгений Набоков, который сумел засушить 59 матчей.