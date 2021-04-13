Матч команды Капризова отменили из-за убийства афроамериканца. В Миннеаполисе массовые протесты и беспорядке

«Миннесота» должна была сыграть с «Сент-Луисом».

Сегодня ночью «Миннесота» должна была сыграть дома с «Сент-Луисом». У Кирилла Капризова были все шансы уже в этой игре обогнать Мариана Габорика и стать самым результативным новичком клуба в истории — до повторения результата словацкого нападающего россиянину осталось набрать два очка. Но с этим стоит повременить: игра перенесена на более поздний срок.

Причина — массовые протесты в штате Миннесота, которые начались из-за убийства в результате перестрелки 20-летнего Донте Райта. В Бруклин-Сентре (небольшой городок в штате) полицейские остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. В ходе досмотра полицейские установили, что ранее был выдан ордер на арест Райта. Мужчина попытался скрыться, полицейские его застрелили. В автомобиле также находилась женщина, которую госпитализировали.

Начальник полиции Том Гэннон сообщил, что полицейские хотели использовать электрошокер, но по ошибке сотрудник достал пистолет и выстрелил в Райта.

12 апреля. Полиция в Брулине. Фото AFP

Спустя некоторое время после инцидента около 500 человек собрались у полицейского управления города. Они отказались расходиться, произошли столкновения с полицейскими. Они для разгона участников акции использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Впоследствии все переросло в беспорядки, демонстранты атаковали несколько торговых центров.

Когда состоится матч «Миннесоты» и «Сент-Луиса», пока неизвестно. Уже 15 апреля «Уайлд» должны сыграть дома с «Аризоной», а 17 и 18 числа предстоят домашние встречи с «Сан-Хосе». Также перенесен матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота» должна была принять «Бруклин».

Напомним, что движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») набрало свой ход после инцидента в Миннесоте чуть менее года назад. Офицер полиции Дерек Шовен в мае 2020 года на протяжении почти десяти минут душил коленом Джорджа Флойда. Гибель Флойда вызвала массовые протесты против расизма и полицейского насилия по всем США. Шовен в настоящее время находится под судом по обвинению в убийстве.