В ночь на 14 января по московскому времени начнется один из самых необычных сезонов заокеанской лиги.

После долгих переговоров и обсуждения форматов нового сезона, чемпионат-2021, много дней находившийся под угрозой срыва, все-таки начнется. И он, безусловно, станет самым нестандартным турниром в истории: вместо привычных 82 игр будет сыграно 56. Изменены составы дивизионов: в Северном — 7 канадских команд, в трех других — Восточном, Западном и Центральном — 24 американские. Соперники по дивизионам будут играть матчи только между собой. По четыре лучших команды из каждого дивизиона попадут в плей-офф, который пройдет в привычном формате.

Хотя «привычный» формат по-прежнему под вопросом. Из-за противовирусных правил непросто пересекать границу США и Канады, а тем, кто это сделал, придется пережить двухнедельный карантин. Видимо, во время кубкового раунда НХЛ нужно будет снова возвращаться к формату «пузыря». Пока же игры будут проходить на домашних аренах, кое-где даже со зрителями (что-то схожее с чемпионатом КХЛ, где в каждом регионе запрещено или допустимо присутствие определенного количества людей). Наверняка команды столкнутся с эпидемией коронавируса в начале розыгрыша, как это было в КХЛ, будут отменять или переносить множество игр. Первая такая игра — «Флорида» — «Даллас», запанированная на 15 января, уже перенесена.

Россия же будет следить за своими звездами. Новые рекорды Овечкина, закрепление звездного статуса Панарина, поход за вторым Кубком Стэнли Василевского и Сергачева (Никита Кучеров из-за травмы пропустит регулярный чемпионат, участие в плей-офф также под вопросом). Ну и, конечно, выступление новичков НХЛ, в первую очередь безусловных лидеров КХЛ Ильи Сорокина и Кирилла Капризова, закрепление в лиге олимпийских чемпионов Артема Зуба, Александра Барабанова, возвращение после перезапуска карьеры в России Никиты Нестерова и Михаила Григоренко и многое другое.