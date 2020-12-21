В НХЛ дивизион смерти! Овечкин, Малкин и Панарин сыграют друг с другом минимум восемь раз

Александру будет сложно стать лучшим снайпером.

НХЛ и профсоюз игроков окончательно утвердили ключевые даты предстоящего сезона и структуру проведения регулярного чемпионата. Четыре дивизиона были сформированы по жесткому географическому принципу и получили названия по трем частям света — «Север», «Запад», «Восток», а еще один стал «Центральным». Для команд этот турнир становится похожим на день сурка. Они будут играть матчи регулярки и два раунда плей-офф только внутри своего дивизиона. Восемь матчей «Вашингтона» и «Питтсбурга» в свете самого горячего противостояния последнего десятилетия Александра Овечкина и Сидни Кросби даже на бумаге кажутся перебором. Это уже не праздник, а приевшаяся рутина.

Состав дивизионов. Фото «СЭ»

Однако если говорить о том, кто приобрел наибольшую выгоду от нового разделения, то однозначным победителем стал «Торонто». Самый популярный, достаточно влиятельный, очень медийный, но при этом до недавнего времени почти безнадежный в спортивном плане клуб. Команда в последний раз проходила первый раунд плей-офф в 2004 году. Сейчас шансы как минимум на повторение этого результат резко подросли. Ни «Бостона», ни «Вашингтона», ни «Тампы», ни даже «Коламбуса» не будет, на счастье «Мэйпл Ливз», вплоть до финала конкуренции. «Север» целиком состоит из канадских команд. Не удивлюсь, если в мае «Торонто» споткнется на «Ванкувере» или «Калгари». Это будет в его стиле. Но пока состав команды кажется самым крепким и сбалансированным в дивизионе. Это фаворит «Севера» номер один.

В России наверняка кто-нибудь завел речь об административном ресурсе, обеспечившем преимущество одной из команд. Канадский междусобойчик стал возможным из-за жестких мер местных властей по борьбе с распространением коронавируса. Для того чтобы пересечь границу, требуется не просто справка, а последующее пребывание в изоляции. Скорее всего, именно это обстоятельство подтолкнуло НХЛ к новой схеме проведения турнира. На этом проблемы с канадскими клубами еще не закончены. Власти местных провинций по-разному подходят к проведению спортивных мероприятий. Больше всех может пострадать «Ванкувер» из-за строгой позиции управляющих органов Британской Колумбии. Не исключено, что на первых порах команде придется базироваться в Эдмонтоне — столице провинции Альберта. Не до конца понятна ситуация и в Онтарио с Квебеком.

Главное, что бросается в глаза при изучении состава дивизионов, — неравномерное распределение сил. Журналист The Athletic Аарон Порцлайн использовал простую и очень наглядную схему, взяв за основу места, занятые командами в прошлом сезоне. Он суммировал их и поделил на количество участников внутри дивизиона. Чем меньше итоговая цифра, тем выше сила. Самый жестким вышел «Восток» с 12,5, у «Центрального» — 16,25, у «Запада» — 17,6, у «Севера» — 17,85. Дивизион смерти оставит за бортом как минимум одну крепкую команду из следующего списка: «Бостон», «Айлендерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон». Рассуждать о шансах попасть в четверку, выходящую в плей-офф, применительно к «Баффало», «Нью-Джерси» и даже «Рейнджерс» язык не поворачивается. Им потребуется совершить чудо.

Встречи с одними и теми же соперниками несут в себе риск снижения результативности. Во-первых, команды успевают хорошо изучить друг друга и подстроиться под соперника. Во-вторых, все будут находиться примерно в равных условиях, если говорить о логистике и связанным с ней фактором усталости. Ситуаций, когда команда летит на сложный выезд в противоположный конец континента и попадет под свежих оппонентов, не будет. Овечкин — блестящий снайпер, но стартовая площадка для того, чтобы взять новый «Морис Ришар», у него совсем не блестящая. Зато почти наверняка в топе бомбардиров окажется связка из «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — Коннор Макдэвид. Сезон в таком странном формате и почти наверняка без зрителей мало кому понравится, но лучше хоть как-нибудь играть в хоккей, чем сидеть и ждать, когда мир вернется к прежнему состоянию.

Северный дивизион

«Калгари», «Эдмонтон», «Монреаль», «Оттава», «Торонто», «Ванкувер», «Виннипег»

Западный дивизион

«Анахайм», «Аризона», «Колорадо», «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Вегас»

Центральный дивизион

«Каролина», «Чикаго», «Коламбус», «Даллас», «Детройт», «Флорида», «Нэшвилл», «Тампа-Бэй»

Восточный дивизион

«Бостон», «Баффало», «Нью-Джерси», «Айлендерс», «Рейнджерс», «Филадельфия», «Питтсбург», «Вашингтон»