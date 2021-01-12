Овечкин потерял 17 голов из-за укороченного сезона. Шансов догнать Гретцки все меньше

Главная цель Александра — новый контракт.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует уже 13 января. Из-за затянувшегося перерыва сезон-2021/22 пройдет в необычном формате. Лига отказалась от выставочных игр, изменила состав дивизионов и планирует строгий мониторинг ситуации с коронавирусом. Кроме того, команды проведут только 56 матчей вместо привычных 82. Кому эта новость точно не понравилась, так это нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

Последние сезоны активно обсуждается тема снайперского рекорда Уэйна Гретцки, побить который всерьез нацелился капитан «Кэпс». Канадский форвард забросил за карьеру 894 шайбы — у Ови же 706 голов. Кажется, при любой возможности журналисты зададут Уэйну изрядно надоевший вопрос: «Как думаете, Александр побьет ваш рекорд?» Гретцки же признавался, что хочет первым поздравить Овечкина, если ему удастся покорить рубеж в 895 шайб.

— Говорил это тысячу раз, я болею за Овечкина так же, как и все остальные, — цитирует The Athletic Гретцки. — Это здорово для хоккея. Никто не может отобрать то, что я сделал в своей карьере, и очень горжусь этим. Если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В сентябре Александру исполнилось 35 лет. Карьера близится к закату, но, учитывая физическую форму форварда, ему по силам провести несколько мощных сезонов. Тем более, говорят, что цель превзойти достижение Гретцки его сильно мотивирует. Но из-за ковидных последствий шансы у Овечкина немного снизились.

Если убрать за скобки отмененные матчи прошлой регулярки, в предстоящем сезоне Овечкин потеряет 26 игр. Предположим, что Александр не отклонится от своего снайперского графика последних трех лет, когда в среднем за игру он забрасывал по 0,64 шайбы. То есть теоретически Овечкин недосчитается около 17 голов.

На первый взгляд, это не так много. Все знают, что, если Ови поймал кураж, он может штамповать дубли и хет-трики с завидной регулярностью. Но в его ситуации ценна каждая шайба. История помнит немало случаев, когда хоккеисты оставались буквально в шаге от исторических рубежей. Например, экс-защитник «Монреаля» Андрей Марков остановился на отметке 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. А уговорить «Канадиенс» на новый контракт, чтобы добить цифру до 1000, ветерану не удалось.

Кроме снайперских достижений, у Овечкина на предстоящий сезон есть не менее важная цель. Летом 2021 года у Александра заканчивается контракт с «Вашингтоном», и он станет неограниченно свободным агентом. Во время тренировочного лагеря нападающий заявил, что не торопится с новым соглашением, но трудно представить, что Ови не завершит энхаэловскую карьеру в «Кэпс».

— Едва ли мы торопимся, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Овечкина. — Мы понимаем, что сейчас происходит, так что, когда мы договоримся, тогда и договоримся. Если мы не договоримся, то будем продолжать говорить и смотреть дальше. Для меня сейчас самое важное — играть. Конечно, в контракте остался один год. Я был в такой ситуации 13 лет назад, когда мне надо было подписывать договор. Но мне сейчас 35, я уже все понимаю и достаточно опытен.

О подробностях переговоров Овечкина и боссов «Вашингтона» рассказал обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли. По его информации, перед пандемией Александр просил у «Кэпс» 12,5 миллиона долларов в год. Неизвестно, изменилась ли сумма к сегодняшнему дню, но все поняли, что Ови точно не продешевит. Он понимает свою значимость для клуба, и, кажется, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис не против раскошелиться на внушительный контракт. Предыдущее соглашение — на 13 лет и 124 млн долларов — вошло в историю как одно из самых рисковых и при этом выигрышных в НХЛ. Не удивлюсь, если Леонсис и на этот раз не пожалеет денег ради своей суперзвезды.