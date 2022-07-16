Не оправдал авансы. Команда Овечкина отказалась от русского вратаря

Илья Самсонов после четырех лет в «Вашингтоне» будет играть за «Торонто».

Расставание с «Вашингтоном»

«Вашингтон» настолько разочаровался во вратарях, что в межсезонье обновил тандем голкиперов. Сначала «Кэпиталз» обменяли Витека Ванечека в «Нью-Джерси» на два драфт-пика: 37-й и 70-й. После сделки с «Дэвилз» казалось, что Илья Самсонов наконец выиграл дуэль у чеха и останется в команде. Но «Столичные» пошли дальше и расстались с россиянином бесплатно. Голкипер не получил квалификационного предложения и вышел на рынок свободных агентов. За четыре сезона, которые Илья провел в системе «Кэпс», вратарь не убедил, что готов к роли стартера, и не оправдал возложенные авансы.

«Вашингтон» два года жил надеждой, что Ванечек или Самсонов созреют для роли основного вратаря. Причем в россиянина верили больше — об этом говорят и прошлые контракты, и многочисленные шансы после плохих матчей. В других клубах Илья мог доиграться и до выкупа соглашения, но «Кэпиталз» до последнего верили в габаритного россиянина, на которого потратили 22-й пик на драфте-2015.

Самсонова выбрали выше других вратарей. Перед драфтом Илью оправданно считали самым талантливым голкипером 1997 года рождения. Магнитогорец съездил на два МЧМ, выиграл серебро как дублер Александра Георгиева и бронзу как основной вратарь. На ЮЧМ-2015, когда российские юниоры с треском отлетели от Швейцарии в четвертьфинале (0:5), Самсонова признали лучшим вратарем турнира. В детской школе Илью неоднократно выбирали лучшим голкипером региона Урал — Западная Сибирь в результате опроса тренеров команд, участвующих в чемпионате.

Годы, проведенные в основе «Металлурга» перед переездом за океан, располагали к быстрой адаптации в Северной Америке. Фактурой Илья одарен от природы: высокий, складный и мобильный голкипер, который умеет пользоваться габаритами и справляется с психологической нагрузкой. Не каждому 19-летнему парню доверят роль дублера в клубе — претенденте на Кубок Гагарина. Пускай и первым номером, который играл 80-85 процентов матчей, был Василий Кошечкин. Самсонов получил такой шанс и без робости страховал опытного коллегу. С парой Кошечкин — Самсонов магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина и серебро чемпионата России. Илья выходил на лед нечасто, но с возложенной нагрузкой справлялся не по годам уверенно.

Илья Самсонов. Фото Global Look Press

Стагнация в «Кэпиталз»

До переезда в Вашингтон Самсонова сравнивали с Андреем Василевским, который в юном возрасте закрепился в КХЛ за «Салават Юлаев», и называли будущей надеждой «Кэпиталз». К русским в клубе особое отношение. Как и будущий обладатель «Везины», Илья поднимался в основу через фарм-клуб и через год закрепился в «Кэпиталз» в качестве сменщика Брэйдена Холтби. Прогресс россиянина не мог не радовать руководство «Столичных». Молодой вратарь привык к североамериканскому хоккею и не уступал канадцу, с которым «Вашингтон» взял Кубок Стэнли. По коэффициенту надежности и проценту сейвов Самсонов опередил Холтби в сезоне-2019/20. И летом «Столичные» отпустили Брэйдена, сэкономив на вратарях из-за проблем с переполненной платежкой.

Когда Самсонов остался без опытных коллег, рост остановился. Беглый анализ статистики подтверждает стагнацию Самсонова. В первом энхаэловском сезоне Илья показал лучшие цифры, чем в последнем за «Кэпс». Показательная тенденция. Легко объяснить, почему «Столичные» не сделали голкиперу квалификационное предложение. Это помогло избежать арбитражных разбирательств по контракту с хоккеистом, которого разлюбили в клубе.

Россиянин мог бы получить соглашение на 1,5 миллиона, но «Вашингтон» предпочел попрощаться с голкипером, который магнитил неприятные ситуации. Отношение Самсонова к делу в том числе сказалось на репутации в клубе. Каждый руководитель помнит осечки подчиненных. Падение с квадроцикла перед плей-офф, посиделки в номере с другими россиянами, после чего четверка попала в ковид-протокол, — околохоккейные истории повлияли на отношения с боссами клуба. Терпение руководства истекло. «Кэпиталз» отказались ждать, когда голкипер раскроется.

Илья Самсонов. Фото Global Look Press

Новый шанс в «Торонто»

Самсонов недолго оставался без клуба. За четыре года в системе «Вашингтона» Илья доказал, что подходит для уровня НХЛ. Стагнирующего голкипера подобрал «Торонто». «Мэйпл Лифс» также пересобрали вратарскую бригаду. Новую попытку пройти первый раунд клуб начнет с парой Мэтт Мюррей (от которого отказалась «Оттава») — Илья Самсонов.

Илье повезло попасть в самую популярную энхаэловскую франшизу. Хочешь не хочешь, придется взяться за голову и относиться к работе с большей ответственностью. Чтобы не попасть под пресс требовательных болельщиков. Да и времени на раскачку и адаптацию у голкипера не предвидится. Контракт-то подписан только на один год. Удивительно, что на минимальном сроке настоял сам вратарь. Об этом рассказал генменеджер «Торонто» Кайл Дубас.

Переход в «Мэйпл Лифс» — шанс перезагрузить карьеру и остаться в клубе (или в лиге) через сезон. Конкурент Самсонова — не Холтби в праймовые годы, не Хенрик Лундквист, который не доехал до «Вашингтона» из-за проблем со здоровьем, и не Кошечкин. Мюррей в 2017 году выигрывал Кубок Стэнли с «Пингвинз», но последние сезоны начисто провалил. Первым в Мэтте разубедился «Питтсбург», затем — «Оттава». Два голкипера с похожей судьбой встретятся в «Торонто».

Откровенный провал обвалит спрос на Самсонова в НХЛ. Один разочарованный клуб повод для паники и неутешительных прогнозов. Тем более Илья не считался основным вратарем и делил игровое время с Ванечеком. Но фиаско в «Торонто» невольно наведет на мысль, не пора ли голкиперу возвращаться в КХЛ.