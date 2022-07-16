В тренерский штаб команды Овечкина вошла женщина. Такого в истории НХЛ еще не было

Эмили Энгель-Нацке пришла в хоккей из баскетбола и будет видеотренером.

В новом сезоне НХЛ минимум пять женщин займут должности ассистентов генеральных менеджеров команд. «Вашингтон» на фоне растущей тенденции решил не оставаться в стороне и на постоянной основе назначил женщину в свой тренерский штаб, что стало первым случаем в истории лиги. После двух сезонов работы в фарме «столичных» Эмили Энгель-Нацке заняла должность видеокоординатора главной команды. Теперь она будет создавать нарезки по матчам и соперникам «Кэпиталз», а также заниматься персональными видеоотчетами для игроков.

Эмили родом из Колорадо и влюбилась в хоккей с самого детства. «Мне всегда нравился этот вид спорта. В старшей школе я проводила много времени на льду, и я была счастлива играть на позиции вратаря», — говорит Энгель-Нацке. Тогда она не думала, что хоккей займет такую важную роль в ее жизни. С 2013 года она работала с Федерацией хоккея США, а позже стала видеотренером в мужской и женских молодежных сборных страны. «Я не хотела попасть в киноиндустрию, потому что люблю спорт. Моя работа — прекрасная возможность совмещать настолько разные сферы деятельности», — рассказывает Эмили.

Прежде чем оказаться в системе «Вашингтона», она получила степень в области кинопроизводства в Университете Колорадо, после чего у нее появилась возможность поработать с женской баскетбольной командой в штате Висконсин. «Современные технологии позволяют очень пристально наблюдать за матчами с различных ракурсов. Игровые дни забирают очень много времени. Я все просматриваю на тренировках, работаю во время матчей, фиксирую внимание на определенных аспектах, делаю необходимые пометки, а затем передаю необходимую информацию хоккеистам и тренерам», — говорит девушка.

Эмили Энгель-Нацке. сайт dailyfaceoff

В клубе довольны профессиональными качествами Эмили, а по поводу ее повышения высказался главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт: «Она полностью заслужила это. Мы чувствуем, что тренерский штаб пополнился действительно квалифицированным специалистом, который провел в нашей организации уже два года и проделал выдающуюся работу. Она блестяще справляется со своими обязанностями, и для меня это очень важно». Эмили была первой девушкой в АХЛ, которая стала членом тренерского штаба команды, а теперь она будет первооткрывателем и в НХЛ. Впрочем, груза ответственности она совершенно не боится.

«Все люди изначально мне говорили, что попасть в НХЛ будет очень трудно и даже практически невозможно. Но, честно говоря, я по-настоящему упрямый человек и полна решимости. Это новый вызов для меня, и это будет захватывающее приключение. Очень здорово, что теперь мы можем видеть женщин на различных ролях в такой мощной лиге. Надеюсь, что эта дверь будет открыта всегда, а назначение женщин в клубах не будет освещаться в новостях как что-то необычное», — говорит Энгель-Нацке. Уже в ближайшее время она сможет приступить к своим обязанностям на новом месте и начать с летнего лагеря новичков.