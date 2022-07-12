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Сегодня, 01:50

Команда Овечкина отказалась от российского вратаря. Его отпускают бесплатно!

Самсонов не получил квалификационное предложение от «Вашингтона»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports
Сенсационное решение «Вашингтона».

Когда «Вашингтон» обменял чешского вратаря Витека Ванечека в «Нью-Джерси», автоматически приходила в голову мысль, что «Кэпиталз» сделают ставку на Илью Самсонова. Российского вратаря развивали в системе клуба на протяжении четырех сезонов. Сезон-2018/19 воспитанник «Магнитки» провел в АХЛ, после чего три года отыграл в главной команде. Доверие росло, но полностью оправдать его Илья не смог.

В минувшем сезоне Самсонов установил собственный рекорд по сыгранным матчам в регулярном чемпионате — 44. Но при этом пропускал более трех шайб за матч (3,02) и отразил менее 90 процентов бросков (89,6). Показатели совсем не впечатляющие, у того же Ванечека цифры получше. Но старт серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды» чех завалил, и появление Самсонова выглядело спасением. Правда, вытащить «Кэпс» ему оказалось не под силу.

До отъезда за океан многие видели сходство Ильи с Андреем Василевским — и по габаритам, и по технике, и по карьерному пути. Стать основным в «Магнитке» Самсонов, правда, так и не смог, но и Василевский лишь один сезон был первым в «Салавате Юлаеве». Да и Кошечкина перед ним не было. Но на каком-то этапе развитие Самсонова застопорилось. Вроде бы и не проваливался Илья, но и не выручал.

После окончания контракта новичка прошлым летом Самсонову дали лишь однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов — показатель того, что в «Вашингтоне» не рисковали и хотели проверить, на что все-таки способен российский вратарь. Как выяснилось, ожиданий он не оправдал. В «Вашингтоне» решили не делать Самсонову квалификационное предложение — Илья выходит на рынок неограниченно свободных агентов.

Россиянин мог пойти в арбитраж и получить новый контракт — возможно, этого и испугались в «Вашингтоне». Вряд ли соглашение было бы слишком уж дорогим для клуба — точно не более 4 миллионов в год. Но в «Кэпс» решили полностью сменить вратарскую бригаду. И решение «Вашингтона» выглядит как минимум сомнительным: найти на рынке аж двух приличных вратарей крайне сложно.

Самсонов же должен без проблем найти новый клуб — с вратарями у многих сейчас непросто. Тот же «Эдмонтон» должен зубами вцепляться в возможность заполучить все еще перспективного вратаря. «Филадельфия» теперь не дождется приезда Ивана Федотова — а кто-то помимо Картера Харта точно нужен. «Чикаго», «Сан-Хосе», так можно перечислять еще клубов 10. Главное — наконец-то реализовать тот потенциал, из-за которого Самсонова считали лучшим вратарем драфта-2015.

Витек Ванечек
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
5
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