Его называли коротышкой, но он похоронил Россию на МЧМ, а теперь стал главным открытием сезона в НХЛ

Шикарная история успеха Троя Терри.

24-летний нападающий Трой Терри уже вошел в историю «Анахайма». В игре против «Нэшвилла» оборвалась его 16-матчевая серия с набранными очками, которая стала для калифорнийского клуба третьей по продолжительности. Длиннее серии были только у Кори Перри (19 матчей в сезоне-2009/10) и Теему Селянне (17 в сезоне-1998/99). От американского форварда не особо ждали столь стремительного прогресса, а он уже на старте чемпионата установил рекордные для себя бомбардирские показатели в НХЛ. Если Терри не сбавит обороты, то может стать важнейшим элементом протекающей перестройки «Дакс».

На данный момент у Троя 22 (12+10) очка, а результативных действий не было только в двух матчах. За три предыдущих года в лиге американец ни разу не забивал больше семи голов за регулярный чемпионат, а его лучшим результатом были 20 (7+13) баллов в 48 матчах минувшего сезона. Сейчас Терри очень сильно поднял планку и удивил даже самого себя. Хотя после игры в Теннеси игрок признался, что результативная серия начала на него психологически давить: «Я чувствую небольшое облегчение. В какой-то момент она должна была закончиться. Теперь необходимо продолжать хорошо играть и доказывать, что это был не разовый всплеск».

Мастер буллитов

Форвард впервые громко заявил о себе на МЧМ-2017. Тогда в полуфинале сборная США встретилась с Россией, а матч закончился не только серией буллитов, но и путаницей. Перед тем турниром Международная федерация хоккея поменяла важное правило — основной раунд штрафных бросков теперь состоял из пяти попыток вместо трех. Далеко не все были в курсе этого нововведения (даже многолетний официальный вещатель турниров канадский телеканал TSN). Защитник Михаил Сидоров еще не подозревал, что слишком рано рванул с поздравлениями к воротам Ильи Самсонова. Именно в тот вечер Терри реализовал три попытки американцев, а местные журналисты прозвали его новым русским кошмаром, проводя аналогии с Ти Джеем Оши в Сочи.

В финале против канадцев золотые медали молодежной сборной США принес точный буллит все того же Терри. Тот турнир стал важной ступенью в карьере форварда, ведь после него он стал чемпионом студенческой лиги NCAA (в составе «Денвера»), а в 2018-м поехал на Олимпиаду, где с 5 (0+5) очками стал вторым бомбардиром американской команды. После поездки в Южную Корею Трой подписал трехлетний контракт новичка с «Анахаймом», но отыграл его без особого блеска и часто путешествовал в АХЛ. Ходили слухи, что игрока могут обменять в другой клуб, но форвард выдал хорошую концовку чемпионата, а в июле 2020-го «Дакс» предложили американцу новое трехлетнее соглашение с зарплатой 1,45 миллиона долларов за сезон.

Скромные габариты

«Анахайм» выбрал Терри на драфте в 2015-м (5-й раунд, номер 148) и не стал тратить на него высокий пик. При росте 175 см и весе 72 кг форвард не был лакомой добычей для многих генеральных менеджеров, которые в таких ситуациях прекрасно осознают риски. Однако Трой стал очередным хоккеистом, которому скромное телосложение не помешало прогрессировать и продвигаться по карьерной лестнице дальше. С самого детства сверстники называли его коротышкой, но игрок не обращал на это внимания и шел за мечтой.

Еще со времен выступлений нападающего в NCAA с ним работает тренер по физической подготовке Мэтт Шоу. «Когда Терри был подростком, то ему было необходимо понимание того, как правильно использовать свое тело. Мы много работали, а за последние годы он прилично прибавил в массе. Теперь он весит около 85 килограммов. Трой потратил огромное количество времени на физическое развитие. Он стал невероятно взрывным и мощным хоккеистом. Мы использовали специальные комплексы упражнений, которые помогают нарастить мышцы, при этом спортсмен не теряет в скорости и ловкости», — говорит Шоу.

Летом форвард проводил всего по 30-40 минут на льду, а с Мэттом работал пять раз в неделю по полтора часа. Пока результаты действительно говорят сами за себя.

Взаимопонимание с капитаном

Легенда «Анахайма» Райан Гецлаф в последнее время словно ожил. В 20 матчах чемпионата на счету 36-летнего капитана 19 (1+18) очков, в то время как в 48 играх предыдущего сезона он набрал всего 17 (5+12) баллов. Есть в этом также заслуга Терри, который играет в одном звене с Гецлафом и опытным Адамом Хенриком. Их сочетание демонстрирует прекрасное взаимопонимание, а Трой считает капитана команды не просто своим наставником, но и другом.

«Он очень откровенен со мной и постоянно помогает полезными советами. С ним моя игра вышла на новый уровень. Недавно Райан с тысячью очками стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Мне очень приятно разделить с ним это невероятное достижение. Он всегда заряжает окружающих мощной энергетикой и часто приглашает партнеров в гости. Мы любим с ним играть в гольф. Мне чертовски неприятно это признавать, но у него это получается гораздо лучше, чем у меня», — смеется Трой.

Главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс, который возглавил команду в 2019-м, знаком с Терри уже давно. До своего назначения канадец четыре года работал в фарм-клубе «Дакс». «Когда я увидел его впервые в «Сан-Диего», то Трой не был похож на уверенного в себе игрока, однако в нем сразу виднелся талант. Не хватало лишь стабильности. Он мог провести 3-4 мощных матча, а затем уйти в тень и начать загружать свою голову негативными мыслями. Сейчас все иначе. Этот парень стал ментально сильней. Это заняло время, но уже приносит плоды», — говорит Икинс.

Трой Терри. Фото USA Today Sports

В этом сезоне только Коннор Макдэвид может похвастаться более продолжительной серией с набранными очками. Терри действительно превзошел все ожидания, но думать, что он выдержит в таком бешеном темпе всю дистанцию чемпионата, не стоит. В настоящее время американец реализует более 30 процентов бросков, но дальше этот показатель пойдет на спад. Трой уже выдал свой лучший сезон в НХЛ, но это не значит, что можно расслабляться. В «Анахайме» теперь на него рассчитывают как никогда.