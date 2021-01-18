Капризов и Романов в порядке. Но что с остальными нашими новичками?

Барабанов выбрал не ту команду и другие трудности россиян в НХЛ.

Отслеживать каждый шаг русских новичков в НХЛ — обязательное и вместе с тем интересное занятие. Особенно на фоне кастрированного сезона с вынужденным, но от этого не менее дурацким делением на дивизионы и почти полным отсутствием болельщиков на трибунах. Одна-две игры — слишком короткий отрезок для того, чтобы оценивать всерьез действия людей, не имевших до этого серьезной практики десять месяцев. Очевидно, что у всех есть реальный шанс, чтобы закрепиться в НХЛ. Уровень мастерства и готовности позволяет. Дальше все зависит от обычных факторов — добросовестного подхода к своим обязанностям, адаптации в новом коллективе, здоровья, везения.

Выступления в КХЛ и за сборную России, в том числе и молодежную, очень прилично прокачивают уровень мастерства и позволяют отлично подготовиться к борьбе за место в лучшей лиге мира. По Кириллу Капризову и Александру Романову, прошедшим жесткую школу в сильнейшем российском клубе последних лет, сомнений даже не возникало. Стартовые достижения обоих даже превзошли ожидания. Лично я на сто процентов уверен, что и яркий дебют белоруса Егора Шаранговича в «Нью-Джерси» едва ли был бы возможен, не получи он полезный опыт игры в минском «Динамо» в нынешнем сезоне. Нападающий приехал в тренировочный лагерь в отличной форме и с ходу выгрыз себе место в первой тройке.

Изначально у меня были вопросы только по Барабанову. Александр попал не в тот клуб и не в то время. Странно, что его агент Дэн Мильштейн не настоял на варианте с «Аризоной». Известно, что у него сложились хорошие отношения с генеральным менеджером «Торонто» Кайлом Дубасом. Другой его клиент, Илья Михеев, здорово проявил себя в «Мэйпл Ливз» в прошлом сезоне. Барабанов — специфический игрок, многое умеющий, но вместе с тем слабо подходящий по своим характеристикам под специфические требования форварда четвертого звена. Особенно применительно к такому клубу, как «Торонто», который не готов долго ждать и ставит задачу побеждать «здесь и сейчас».

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Еще у меня остаются сомнения в отношении Григория Денисенко. Давно придерживаюсь мнения о том, что если игрок не добился чего-то значимого на взрослом уровне в России, получая хорошие шансы, то в НХЛ ничего путевого ему не светит. В уме держим Василия Подколзина, собравшегося в «Ванкувер» по окончании текущего сезона. Наверное, позицию в третьем-четвертом звеньях у него будет шанс отвоевать.

Верить в многочисленных заявления североамериканских менеджеров и экспертов о готовности форварда запрыгнуть в топ-6 я бы не спешил. Ни в молодежке, ни в СКА, получив эту роль, Подколзин не блистал. За океаном умеют ярко «продавать товар», разбрасываясь красивыми фразами, когда того требует ситуация. Нам же лучше оставаться реалистами и не создавать излишних иллюзий в стиле «русского Макдэвида».

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Самое главное отличие по сравнению с КХЛ для меня — это даже не уровень игры. Признаюсь честно, что смотреть матчи «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» приходится исключительно из профессиональных обязанностей. Такого добра у нас и тут хватает. Почему только Капризова задрафтовал один из самых унылых клубов лиги? Мне же хочется сказать о степени доверия к молодежи. В России все не так за исключением двух-трех клубов. В НХЛ тебе позволяют ошибаться, давая время на адаптацию к новым условиям. Откровенно с самого начала душат очень редко. Только в те моменты, когда уже не видят в составе.

Капризов, играй он в ЦСКА, имел бы чуть ли не стопроцентный шанс присесть до финальной сирены после провального второго периода. Но в «Миннесоте» таких вариантов у главного тренера Дина Эвасона нет. Нападение его команды в плане созидания — тихий ужас за исключением двух-трех персон. Капризов все равно будет играть много. В овертайме он смотрелся отлично и слегка отмазался за ошибки. Не хотелось бы критиковать российские клубы за жесткий подход. В НХЛ такой новичок тоже будет привозить. Однако там его судьбу можно контролировать на протяжении пяти-шести лет и даже больше, понимая, что в конечном счете от игрока получишь дивиденды в будущем.

А что же в России? Наиграешь юниора ценой его ошибок, привозов и пропущенных шайб, а потом его перекупят условные СКА / «Авангард» или НХЛ выдернет в 19-20 лет. Реальной отдачи в игре для команды можно и не дождаться. Вот и остается с грустью смотреть, как талантливые юниоры, иногда уже выбранные на драфте НХЛ, катаются по ВХЛ и МХЛ. В лучшем случае сидят на скамейке в качестве тринадцатого нападающего.

Жаль, ведь на этом этапе теряется много интересных игроков, которым всего лишь необходимы доверие и право на ошибку. Тот же Капризов получил режим наибольшего благоприятствования именно в скромной «Кузне», где ему дали хороший шанс закрепиться на взрослом уровне.