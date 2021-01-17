Россиян в НХЛ начали сажать в запас. Первыми это сделали «Тампа» и «Торонто»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Илья Сорокин впервые в своей карьере вышел на лед в матче НХЛ. Никто не ожидал, что он появится на льду так рано. Да, наш голкипер работал с «Айлендерс» в «пузыре», уже долгое время провел в Нью-Йорке, но это все тренировки, а выходить на лед в официальном матче — слишком большой риск. Не для команды даже, без поражений клубу не пройти. Это удар по психологии голкипера. Тем более, Илья до это выступал только в КХЛ, а в сборной считался основным лишь на этапе Евротура. Не зря же сам Сорокин признавался, что хотел бы поехать в АХЛ, где будет возможность привыкнуть к новому стилю. Но Семен Варламов получил травму прямо на раскатке, и у Барри Троца не было выбора.

Несмотря на счет 5:0 в пользу «Рейнджерс», нельзя сказать, что Илья сыграл плохо. Он не спас, в том смысле, что не взял мертвые шайбы. Но его и не трясло. Удивительно, но четыре из пяти шайб в его ворота забросили свои же: Артемий Панарин и Павел Бучневич. И при этом оба никогда не забивали Сорокину в России, разве только на тренировке сборной.

Но это лишь деталь, которая совершенно никак не характеризует игру Ильи. Все команда действовала плохо, ведь оборона у Тротца — сильнейшая линия, однако, в этот раз все были, как в тумане. Хорошо дебютировать, когда твои партнеры летают по площадке, но Сорокину в этом смысле не повезло. Порадовало, что его не заменили, хотя мелькнула мысль, что на третий период выйдет другой голкипер. Да и Илья в третьем периоде очень старался.

Теперь Сорокину надо забыть этот матч и готовиться к следующему. Если Варламов будет травмирован, то выпустят его, а там уже не будут делать скидок на неожиданный дебют. Всё, первый матч сыграл, теперь показывай, что не зря приехал.

В запас

Сразу два российских хоккеиста угодили в длительный запас, хотя еще даже игровая неделя не сыграна. Первым отправлен в «такси» Александр Волков из «Тампы». Честно говоря, причину решения Джона Купера понять сложно. Да, нападающий никак не отметился в протоколе за 13 минут против «Чикаго». Но он явно старался, не выпадал. Смутило то, что за его плечами ни одного броска, ни одного полезного действия в атаке, хотя все свои минуты он провел в равных составах. Видимо, от хоккеиста требовалось нечто другое. Может быть, Купер давал определенное задание, а Александр его не выполнил.

А вот то, что хорошее время быстро закончилось у Александра Барабанова из «Торонто» — совершенно ожидаемо. Прошлой ночью он уже не сыграл против «Оттавы» в гостях, и никто главного тренера за это решение осудить не может. Барабанов просто из другой лиги. Только на матчах НХЛ понятен разрыв между тем, что умеет хоккеист и что нужно делать. При этом я бы Барабанова не делал виноватым. Человек никогда в жизни (может быть, только в молодости) не играл в четвертом звене и зне анимался разрушением, без большинства, без доверия. Ему трудно, но все это можно было предсказать еще на стадии переговоров. Агент Барабанова выбрал самый неудачный вариант для первого года контракта, какой только можно себе представить. Плюс в «Торонто» явно переоценили способности бывшего форварда СКА. Шанс нашему хоккеисту еще дадут, но теперь непонятно когда.

Кошмар «Витязя»

Только одна радость от матча «Сочи» — «Витязь», который прошел накануне. Каспарс Даугавиньш установил личный рекорд по результативности, набрав 41 балл (15+26). И его мудрое решение в овертайме позволило подмосковному клубу взять два очка. Если на следующий матч подольских хоккеистов выведет другой тренер, то я не удивлюсь. С каждым матчем клуб, который борется за место в восьмерке, выглядит все хуже и хуже, на льду игроки делают совершенно не то, а Михаил Кравец, кажется, ими не руководит. Смотреть на действия «Витязя» морально невероятно больно, и по качеству хоккея они точно уступают «Северстали», минским динамовцам и «Спартаку». У тех клубов бывают просветления, но хоккей подмосковной команды в последние месяцы — мрак.

Гол Каспарса Даугавиньша в овертайме принес @hcvityaz_khl 3-ю подряд победу над «Сочи». pic.twitter.com/R1g0YZMUKL — КХЛ (@khl) January 16, 2021

Отставка? В «Витязе» вообще не сторонники рубить головы. Там тренерам давали второй, третий шанс, чаще всего дожидались окончания контракта, а уж потом не продлевали соглашения. Или меняли в момент, когда уже все было кончено для клуба. Но сейчас другой случай. Не может такой качественный состав действовать настолько плохо, да и тренер стал вести себя совсем иначе, чем в прошлом сезоне. Тогда Кравец держал раздевалку, контролировал ее, за него бились. Сейчас этого и близко нет, а хоккеистов начало раздражать то, что тренер постоянно меняет решения. Менеджерам надо что-то решать, но, если ничего не делать, то есть риск остаться без плей-офф.