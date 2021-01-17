А в НБА недавно приняли за русского сербскую звезду.

Новый сезон НХЛ только-только начался, но уже успел очаровать сенсационными дебютами. Без раскачки ворвался в лигу Кирилл Капризов, которого в «Миннесоте» прозвали Русским Спасителем. Нападающий, дважды похоронивший «Лос Анджелес» в овертаймах, набрал уже 4 (1+3) очка. С ходу получил много игрового времени в «Монреале» Александр Романов, который отметился классным ассистом в дебютной игре. В «Оттаве» зажигает немецкий талант Тим Штютцле — в матче с «Торонто» (2:3) он забросил первую шайбу в энхаэловской карьере.

Не менее ярко дебютировал в НХЛ белорусский форвард Егор Шарангович. Нынешний сезон он начинал в минском «Динамо», где добился колоссального прогресса. Главный тренер Крэйг Вудкрофт доверял нападающему много игрового времени, выпускал в большинстве и меньшинстве. В каких-то матчах 22-летний парень даже выходил с капитанской нашивкой. Доверие тренеров в совокупности с плодотворной работой и неплохими задатками позволили Шаранговичу стать лидером минчан. В 34 матчах он забросил 17 шайб — больше только у Шэйна Принса (20).

За форвардом внимательно следили боссы «Нью-Джерси», задрафтовавшие Егора под 141-м номером в 2018 году. Два сезона он пытался пробиться в основу НХЛ через фарм-клуб, но именно командировка в «Динамо» позволила совершить решающий шаг в основу «Девилз». Сейчас Шарангович в отличной форме и по первым матчам доказал, что готов к вызову сильнейшей лиги планеты.

По ходу тренинг-кемпа белорус подвинул из первого звена Никиту Гусева и с «Бостоном» выходил в тройке с Палмьери и Хьюзом. В дебютном матче Шарангович очков не набрал, но смотрелся очень убедительно: 2 броска в створ, 1 блок и 17:23 на льду. Тренерский штаб не боялся выпускать новичка в меньшинстве и в овертайме, а это говорит о многом. Звездный час Егора наступил во второй игре с «Брюинз». За 1,7 секунды до конца овертайма Шарангович получил пас-конфетку от Дэймона Сиверсона и отличным броском пробил Ярослава Галака. Командам предстоит сыграть между собой еще как минимум шесть матчей. Поэтому словаку в будущем стоит обратить внимание на броски белоруса.

Sharangovich's first NHL goal an OT winner?



? Nottttt a big deeal pic.twitter.com/JRWXhyvBqB — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) January 16, 2021

После матча все — от родственников и друзей до партнеров и журналистов — принялись поздравлять Егора с первой шайбой в НХЛ. Не обошлось без забавного инцидента. Защитник «Девилз» Пи Кей Суббан поздравил партнера в сторис своего Instagram, но перепутал национальность хоккеиста. Суббан прикрепил стикер с российским флагом вместо белорусского и исправился только после сообщения Шаранговича.

«Матушка-Россия! Поздравляю с первым голом из множества предстоящих!» — написал в сторис Суббан, прикрепив к посту фотографию Шаранговича. После этого Пи Кей удалил предыдущую сторис и опубликовал новую, уже с белорусским флагом. Один из болельщиков и вовсе написал в Twitter, что до прошлой недели не знал, что Белоруссия — отдельная страна.

Сторис Пи-Кей Суббана про Егора Шаранговича в Instagram. Фото Instagram

Шутки шутками, но белорусские хоккеисты в последние годы стали редкими гостями НХЛ. Прошла эпоха братьев Костицыных, Михаила Грабовского и Руслана Салея. Последний белорус выступал в сильнейшей лиге планеты пять лет назад (Грабовский), и, видимо, за это время болельщики (да и некоторые игроки) позабыли о существовании страны на хоккейной карте. Но теперь Шарангович — а позже, возможно, Алексей Протас, Владислав Колячонок и Максим Сушко — должен вновь напомнить о Белоруссии по ту сторону Атлантики.

Впрочем, история помнит немало забавных случаев, когда спортсменов из соседних государств путали с россиянами. Нападающий «Сент-Луиса» Александр Стин рассказывал, что называл русскими Николая Антропова и Алексея Поникаровского из-за того, что те учили его нецензурным высказываниям. Хотя у первого был казахстанский паспорт, а у второго — украинский.

А два дня назад интересная ситуация произошла в НБА после матча «Голден Стэйт» — «Денвер». Легенда баскетбола, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил поблагодарил сербского центрового «Наггетс» Николу Йокича на русском языке. О'Нил несколько раз произнес слово «спасибо» во время интервью с Йокичем. Игрок «Денвера» поправил собеседника, ответив, что он серб, а не русский.