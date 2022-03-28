Свинский поступок канадского защитника: после гола Капризова он толкнул Кирилла на ворота

Обзор игрового дня НХЛ

«Миннесота» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Капризов — 36 (бол., Хартман, Зуккарелло), 38:07 — 1:0. Кадри — 26 (Комфер, Тэйвз), 46:21 — 1:1. Рантанен — 32 (бол., Бураковски, Кадри), 50:03 — 1:2. Хартман — 26 (Зуккарелло, Дамба), 54:33 — 2:2. Фиала — 22 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 60:15 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Кемпер.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 29 (8+6+14+1) — 42 (14+14+14+0).

Наши: Капризов (17.03/4/+1), Куликов (15.53/0/-1) — Ничушкин (21.51/2/-1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19 140 зрителей.

Для «Миннесоты» домашний матч с «Колорадо» был важным: команда с самой мощной атакой на Западе оторвалась в турнирной таблице от всех конкурентов и показывает очень яркий хоккей. Но и у «Уайлд» в этом сезоне, пожалуй, самые высокие амбиции за всю историю существования клуба: не зря же в дедлайн состав команды пополнил действующий обладатель «Везины Трофи» Марк-Андре Флери. Было сделано и еще несколько приобретений для глубины состава — защитник Миддлтон, нападающие Делорье и Джост.

Кирилл Капризов за последние четыре дня забил уже четвертый гол — разве это кого-то продолжает удивлять? Ему осталось всего два очка до клубного рекорда по очкам за сезон, и вопрос лишь в том, когда он его побьет. Но в моменте с голом важно другое — посмотрите на действия защитника «Колорадо» Девона Тэйвза, который толкает Капризова на ворота сразу после броска. На Тэйвза сразу налетели игроки «Миннесоты». Свинский поступок канадца действительно непонятен, но Капризов как будто пытался остановить партнеров, чтобы те не бросались на обидчика.

Однозначно завела команды драка парней, которые обычно преуспевают в созидании, — Маккиннон накинулся на Дамбу после того, как тот провел жесткий силовой прием на Рантанене. Месть удалась — несколько ударов повалили защитника «Миннесоты» на лед.

Вдохновившись боксерскими навыками капитана, «Эвеланш» сравняли счет, а вскоре и вышли вперед, реализовав большинство всего за две секунды. Кадри на вбрасывании поборолся за шайбу и откинул ее Рантанену, который мгновенно бросил.

В моменте со вторым голом «Миннесоты» ошибся все тот же Тэйвз — Зуккарелло еще долго будет благодарить соперника за такой пас.

В победном голе «Миннесоты» поучаствовала вся четверка игроков, вышедших на лед с начала овертайма. Капризов вошел в зону и отпасовал на Эрикссона Эка, который оставил шайбу Зуккарелло. Быстрый пас на Фиалу — и точный бросок.

Дубль Тренина

«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 5:4 (0:2, 4:2, 1:0)

Голы: Санхейм — 6 (Фрост), 2:15 — 0:1. Фараби — 15 (Аткинсон, ван Римсдайк), 17:27 — 0:2. Тренин — 16 (Йоси, Жанно), 20:41 — 1:2. Уиллман — 4, 22:23 — 1:3. Тренин — 17 (Гранлунд, Жанно), 27:26 — 2:3. Канин — 12 (Гранлунд), 28:12 — 3:3. Форсберг — 37 (Каррье, Дюшен), 38:13 — 4:3. ван Римсдайк — 17 (Конекны, Коннотон), 39:12 — 4:4. Жанно — 22 (Йоси, Каррье), 58:41 — 5:4.

Вратари: Сарос — Джонс (59:00).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 35 (14+14+7) — 23 (4+10+9).

Наши: Тренин (14.39/4/+3) — Проворов (25.06/1/-3).

Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 414 зрителей.

Недооценка соперника часто ведет к поражению, но «Нэшвилл» смог вовремя одуматься в матче с «Филадельфией» после того, как проиграл первый период со счетом 0:2. В первой же атаке второй двадцатиминутки лучший защитник сезона Роман Йоси повозил шайбу по чужой зоне и набросил на ворота, а российский нападающий Яков Тренин удачно подставил клюшку.

На счету Тренина и второй гол «Нэшвилла» в матче. Выйдя вдвоем на одного защитника, Яков все-таки дождался паса от финна. Гол стал уже 17-м для Тренина в этом сезоне — шикарный результат для нападающего, которого принято считать чеккером.

«Рейнджерс» — «Баффало» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Ватрано — 13 (Крайдер), 3:59 — 1:0. Ватрано — 14, 4:17 — 2:0. Асплунд — 6 (Самуэльссон, Миттельштадт), 18:12 — 2:1. Батчер — 2 (Кребс, Хиностроза), 22:06 — 2:2. Окпосо — 16 (Гиргенсонс, Далин), 26:48 — 2:3. Лафренье — 15 (Хытил, Бродзински), 31:46 — 3:3. Панарин — 17 (Труба, Копп), 43:52 — 4:3. Скиннер — 27 (бол., Далин, Миттельштадт), 53:07 — 4:4. Миллер — 6 (Лафренье, Копп), 62:02 — 5:4.

Вратари: Георгиев — Андерсон.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (7+11+10+3) — 17 (5+10+2+0).

Наши: Панарин (21.10/3/+1) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Матч с аутсайдером Восточной конференции «Баффало» не стал для «Рейнджерс» легкой прогулкой. Во многом из-за безалаберной игры в обороне. После быстрого дубля новичка команды Ватрано хозяева расслабились, но после детской ошибки Фокса перед воротами спас Георгиев. Когда Асплунда оставили на пятаке совершенно одного, российский вратарь сделать уже ничего не мог. А в начале второго периода гости отличились еще дважды.

«Рейнджерс» нашли в себе силы переломить ход матча — сначала отличился Лафренье, а в начале третьего периода Артемий Панарин удачно сыграл на добивании. И даже несмотря на то, что Скиннер в большинстве сравнял счет, хозяева все-таки забрали два очка благодаря голу Миллера в овертайме. Панарин же продлил результативную серию до трех матчей.