Бывший главный тренер женской сборной России, заслуженный тренер РФ Михаил Чеканов рассказал, как в соседней республике решил поднять хоккей на новый уровень.

Что мы с вами знаем о хоккее в Киргизии? В сущности, ничего. Тем не менее, оказывается, он существует и в последнее время активно развивается.

Одним из его двигателей стал заслуженный тренер РФ и ученик Анатолия Тарасова Михаил Чеканов. В недавнем прошлом россиянин плодотворно трудился в школе московского «Спартака», успешно работал с женской сборной России, с которой два раза выигрывал бронзовые медали мирового первенства, а в этом году возглавил мужскую сборную Кыргызстана и с ходу вывел ее в третий дивизион чемпионата мира, обыграв соперников из Сингапура, Малайзии, Кувейта и Ирана.

В интервью «СЭ» 60-летний специалист рассказал об историческом для страны ЧМ, развитии хоккея в Киргизии и работе с женскими командами.

Откуда в Киргизии есть хоккей

— Расскажите, как вас занесло в Киргизию?

— Мне предложил поработать в Киргизии сотрудник ФХР Дмитрий Полянчиков. После этого все и закрутилось: пришло официальное письмо на имя Федерации хоккея России и Владислав Третьяк дал нам добро. Мы с Дмитрием ездили готовить сборную еще в 2020-м, но из-за пандемии чемпионат мира в четвертом дивизионе отменили. И вот этой весной уже поехал второй раз по накатанной.

Президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов очень хорошо знаком с Третьяком. Поэтому весь процесс прошел достаточно быстро. Хотел бы поблагодарить руководство ФХР за оказанное доверие представлять тренерские кадры русской школы за рубежом.

— Правильно понимаю, что, несмотря на работу со сборной Киргизии, вы по-прежнему остаетесь советником президента ФХР по развитию женского хоккея?

— Да, остаюсь в должности. Работать в Киргизию ездил в период отпуска. Так что это разовая акция, а не постоянная работа. Но после того, как мы вышли в следующий дивизион, президент республики Садыр Жапаров зашел поздравить нас в раздевалку и персонально пригласил на следующий год. Сказал, что ему очень понравилась наша работа. Я ведь ездил не один, а со своим коллегой Русланом Сулеймановым, заслуженным тренером РФ.

Михаил Чеканов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— По местному ТВ говорили, что в раздевалке президент утроит команде премиальные, если вы выиграете третий дивизион.

— Это приятная и неожиданная миссия. Никто не ожидал, что он лично придет в раздевалку. Он пообещал нам премиальные еще до начала чемпионата. Выходит, сдержал свое слово. Но кто же ожидал, что он утроит вознаграждение, если мы выиграем ЧМ в следующем году?

Я поехал в Киргизию не за деньгами. Меня просто захватывает сам процесс. Я тренер по хоккею — это моя тема. Мне самому было интересно, смогу ли я работать с мужской сборной на ЧМ. Именно это и прельстило. Я уже выигрывал серебро ЧМ с женской сборной Китая, с женской сборной России было две бронзы. А вот золота у меня еще не было. Можно сказать, теперь я полный кавалер чемпионатов мира.

Главное было узнать, не потерял ли я свой тренерский нюх. Потому что, сидя во время пандемии, многое переосмыслил и изменил подход к тренировочному процессу. Изменил методику, потому что работать с девочками — это одно, а с мужиками — совсем другое.

— Вы ведь долгое время работали в школе «Спартака».

— В «Спартаке» я работал с 1991-го по 2011-й. Еще когда учился в Высшей школе тренеров у Анатолия Владимировича Тарасова, одновременно работал с молодежкой «Спартака» — там была команда 1974 года рождения, которую мы сделали чемпионом Москвы. За этот период у меня были команды 1980-го, 1987-го и 1994 годов. С парнями 1994 года отработал прямо с набора и до самого выпуска — мы вместе выигрывали клубное первенство России. В общей сложности 21 год отработал. Так что «Спартак» — это вся моя жизнь.

Плюс одновременно с этим был и старшим тренером сборной Москвы, и входил в тренерский штаб юниорской сборной России 1994 года. Потом уже уехал в Китай.

— С кем-то из сборной Москвы поддерживаете связь? Если не ошибаюсь, за ту команду играли Григоренко, Жафяров и многие другие кахаэловцы.

— Со своими спартаковскими ребятами ежегодно встречаемся после сезона — это уже традиция. Встречаемся, вспоминаем прошлое. Но с тем же Мишей Григоренко уже не общаемся. Больше с Андрюхой Мироновым поддерживаю связь.

Хоккейный матч с участием сборной Киргизии. Пресс-служба президента КР

— Сколько сейчас в Киргизии крытых катков?

— Думаю, шесть-семь, не более того. И то они в основном примитивные — такие надувные шатры. Например, стадион, на котором мы готовились, принадлежит частному предприятию. Там есть одна канадская и одна европейская площадка. Над ними просто был натянут тент, но к чемпионату мира арену реконструировали и сделали около 2 тысяч посадочных мест. Плюс, если не ошибаюсь, в Бишкеке еще есть три крытых катка.

Заинтересованные люди развивают здесь хоккей, но не в том масштабе, в каком хотелось бы. По сути, это желание отдельного бизнесмена, который вкладывает свои средства в развитие. Если честно, даже не знаю, за счет чего здесь финансируется хоккей. Может быть, есть какие-то дотации от государства.

У нас в команде было достаточно много ребят из молодежной команды, которая в этом году выиграла Евроазиатские игры. Четверых мы в итоге включили в окончательный состав на ЧМ.

В этом году ЧМ прошел в Бишкеке, но население здесь даже не знает об этом виде спорта. Впрочем, есть большая надежда, что сейчас это изменится. Наши игры показывали по центральному телевидению, и это большая реклама. Надеюсь, что сейчас удастся запустить набор детей.

С большим уважением отношусь ко всем, кто отвечал за проведение ЧМ. В Бишкеке провели колоссальную подготовку с того момента, как Киргизию сделали страной-хозяйкой.

— При этом на всех матч был аншлаг.

— Да, весь стадион был забит. Организаторы установили чисто символическую цену на билеты — в пересчете около 200 рублей за билет. Плюс раздавали бесплатные пригласительные для детей. Думаю, сейчас в Киргизии должен начаться подъем детского хоккея.

Конечно, есть проблемы с формой. Но ведь пока это не хоккейная страна. Если люди начали развивать хоккей здесь, то все будет.

— Насколько знаю, лидеры сборной Кузьма Терентьев, Владимир Носов, Михаил Чувалов, Александр Титов вообще играют в одной из любительских лиг Новосибирска.

— Да, ребята получили гражданство Киргизии и приезжают на международные турниры. У них есть паспорта. Они натурализованы уже больше пяти лет. Имеют полное право играть и дальше. Понятно, что без натурализации не обойтись. Но, чтобы вырастить своих хоккеистов, нужно минимум лет десять.

— Местные хоккеисты наверняка зарабатывают на жизнь далеко не хоккеем.

— Конечно! Они все работают. Кто-то студент, кто-то только заканчивает школу. Здесь нет профессионального хоккея. Некоторые работают тренерами, некоторые — водителями. Понятно, что здесь есть внутренний чемпионат, который обязан проводиться по правилам ИИХФ, но там играют всего около шести команд.

— Допускаете, что в свете последних событий в Бишкеке может появиться профессиональный клуб?

— Нет, профессионального хоккея здесь еще долго не будет. Если говорить о выходе на профессиональный уровень, то сначала нужно запустить детско-юношеский хоккей. Когда даст ростки школа, когда будет проводиться первенство Бишкека, когда будут школы на государственной основе, тогда и можно о чем-то говорить.

Сейчас запущена первая волна — люди наконец-то узнали про хоккей. Например, когда ходил в аптеку или магазин, спрашивал у людей: «А вы знаете, что у нас чемпионат мира по хоккею проводится?» В ответ слышал: «А у нас есть хоккей? А у нас есть каток?» И еще не забывайте, что здесь живут не настолько обеспеченные люди, как россияне, чтобы они могли позволить себе купить форму. Да и вообще я не видел в Бишкеке ни одного спортивного магазина. Может быть, сейчас кто-то из предпринимателей и завезет форму.

Это очень длительный процесс. Чтобы здесь появилась команда уровня ВХЛ, нужно вырастить хотя бы 15 человек уровня тех же Миши Чувалова или Володи Носова.

Михаил Чеканов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Женская сборная России обыграла бы мужские команды четвертого дивизиона

— Насколько помню, вы какое-то время тренировали один из швейцарских клубов.

— Да, я тренировал в одном из шведских летних лагерей, и однажды к нам приехал «Лугано». И вот мне посчастливилось тренировать их две недели. У нас были трехразовые тренировки. Ребята говорили: «Нам не нужны взрослые упражнения. Дайте нам детские упражнения». Это был июнь — многим хотелось чисто подурачиться, поработать над техникой владения клюшкой и катанием.

При этом у меня попросили, чтобы упражнения вообще не повторялись. Представляете, как у меня мозг кипел после одной тренировки? А их было три в день!

— Вы говорили, чтобы Россия обыграла Америку или Канаду на женском уровне, луна должна повернуться другой стороной. Согласны, что сейчас классовая пропасть не стала меньше?

— Я с 2016 года нахожусь вне женских команд. Но я точно вижу, что наша сборная подтянулась. Хотя в любом случае финки ушли вперед нас — мы их упустили, и это факт. Если в 2016-м мы подтянулись функционально и выиграли бронзу женского ЧМ, то сейчас идет смена поколений и молодые девчонки еще не доросли до высокого уровня.

Но обсуждать выступление сборной на Олимпиаде в Пекине не хочется. Нужно быть внутри команды, чтобы иметь какое-то четкое представление.

— Ваша женская сборная России образца 2016 года смогла бы обыграть мужскую сборную из четвертого дивизиона?

— С Сингапуром, Малайзией, Кувейтом и Ираном мы бы точно смогли сыграть на равных. Да и со сборной Киргизии могли бы достойно сыграть. Наша женская сборная по уровню технико-тактических действий выше уровня команд четвертого дивизиона, за исключением Киргизии. Но не нужно забывать психологию: это женщины, а это мужчины. По крайней мере, по организации игры, по технике владения клюшкой мы на порядок выше всех соперников сборной Киргизии по четвертому дивизиону.

— Насколько плотно продолжаете следить за женщинами?

— Когда есть возможность, то всегда смотрю матчи ЖХЛ. Например, сегодня смотрел «КРС Ванке Рэйз» — «МСМО 7.62». За китаянок играют те же Юй Байвэй и Лю Чжисинь, которых я тренировал в Китае. Девчонки — молодцы, держатся в хоккее! В Сочи встречался с ними на одном из предсезонных турниров — в сборной Китая до сих пор осталось семь человек из моей команды. До сих пор всех помню по именам. Частичка души осталась с ними. С удовольствием снова бы поехал в Китай поработать. Хотя там и сложно жить.

Михаил Чеканов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Особенности женского хоккея

— Говорят, с девочками легче работать в плане дисциплины.

— Нет, это только говорят так. Во-первых, с девочками нужно вести себя порядочно, как мужчина. Если они поверят в тебя как в человека, то тогда будет легче и ты сможешь ими управлять.

Не нужно забывать о том, что любая хоккеистка — это женщина. Она смотрит на тебя сначала как на тренера, а потом как на мужчину. От этого никуда не уйти. А в силу того, что это женский коллектив, нельзя себя вести развязно, потому что наступают женские интриги. Например, на одну посмотрел с одобрением, а другой слово ласкового не сказал...

Иногда женская логика приводит к умопомрачительным заключениям, после которых оказывается, что во всем виноват тренер. Но в плане дисциплины все зависит от уровня интеллекта человека. Если есть игровое мышление, то человеком легче управлять. А если люди, так сказать, нехоккейные, то ты им хоть 30 раз повтори, они не поймут, почему ошибаются.

С этим частенько приходилось сталкиваться по ходу карьеры. Люди иногда приводят ребенка на каток, а он оказывается нехоккейным. Он вполне может заниматься другими видами спорта. Но родители почему-то упорно суют его в хоккей.

— За годы работы с девушками позволяли себя жесткие разносы?

— Конечно! Помню, как мы готовились к Олимпиаде в Сочи и девочки слили игру с финками. Мы полностью переигрывали их, но во второй половине матча начали уступать. А все почему? Потому что через два-три дня я должен был объявить окончательный состав на Игры и все боялись получить травму.

Девочки так уворачивались от шайбы, что все броски доходили до вратаря. И вот тут Остапа понесло... Я до этой игры не позволял себе так с ними разговаривать. Но, по крайней мере, вливание прошло, и в следующей игре мы какую-то команду очень здорово приложили с приличным счетом.

Без этого тоже нельзя. Политика кнута и пряника. Порой приходится жестко разговаривать. Но я говорю даже не про мат-перемат. Иногда кто-то из девочек забывал, что он игрок сборной России и статусное лицо. Они же представляют не только себя, но и всю страну. Не хочется, чтобы кто-то показывал на них пальцем и говорил: «Ага, игрок сборной России за пивом пошел!» Поэтому приходится следить и за дресс-кодом, и за поведением. Но я по натуре больше добрый человек.

— Что полезнее для девочки: с детства вариться в женской команде или играть с мальчишками?

— Из собственного опыта могу сказать, что самое идеальное, когда девочка лет до 13-14 играет с мальчиками. Все-таки там есть за кем тянуться. По технико-тактическим действиям, по технике владения клюшкой мальчики все же сильнее. Затем уже нужно переходить в женский хоккей, потому что она начинает формироваться как девушка.

Плюс ребята подрастают, становятся физически сильнее, и девочка уже не может проявить себя так, как раньше — она начинает опаздывать, стесняться, боится лишний раз кого-то толкнуть. Если есть возможность, то лучше играть до определенного момента с мальчиками. Но то, что сейчас создается все больше женских школ и чемпионатов, — это прекрасно.

Единственное, что не по всей России у нас приветствуются девочки в мужских командах. Многие тренеры сознательно игнорируют девочек и не берут их в секции. И это, разумеется, плачевно.

— «Идите на кухню, борщи варить». Неужели до сих пор остались тренеры с таким убеждением?

— Конечно, таких очень много. «Как это у меня будет играть девочка?!» Многие аргументируют тем, что у них даже для мальчиков мест не хватает. Вдобавок идет влияние родителей, которые якобы против того, чтобы девочка занимала чье-то место.

А если девочка реально талантливая и ей надо заниматься с мальчиками? Чтобы выращивать игроков, нужно создавать условия. Неслучайно же на уровне ФХР разработали положение, согласно которому девочка может играть в команде с мальчиками, которые на два года младше нее.

— Даже так?

— Да, они могут играть по первенству России среди клубных команд. Не могу сказать за все регионы, но в Москве точно есть такое правило. Та же Люда Белякова играла за 1995-й год по пацанам, хотя сама была 1994-го. И Ангелина Гончаренко, и Лена Дергачева так же играли — все они проходили через юношеский хоккей.