Канадский супервратарь едет к Капризову, а к Овечкину вернулся бывший партнер

Итоги дедлайна НХЛ

Вратарская миграция

Главные сделки:

Харри Сятери (вр) — из «Сибири» (КХЛ) в «Аризону» (через «Торонто»);

Марк-Андре Флери (вр) — из «Чикаго» в «Миннесоту»;

Каапо Кяхкенен (вр) — из «Миннесоты» в «Сан-Хосе»;

Скотт Уэджвуд (вр) — из «Аризоны» в «Даллас».

«Торонто» оформил неожиданную для российской аудитории сделку. «Мэйпл Лифс», которым усиление требовалось в каждую линию, договорились об одностороннем контракте до конца сезона с экс-вратарем «Сибири» Харри Сятери. Финн круто провел регулярку, выиграл Олимпиаду-2022, но плей-офф КХЛ завершил досрочно по неигровым причинам. Для Сятери — это третье пришествие в сильнейшую лигу планеты. В 2011-м и 2017-м вратарь безуспешно пробовал закрепиться в задрафтовавшем его «Сан-Хосе», а позднее — во «Флориде» и «Детройте».

Пока у голкипера только девять матчей в НХЛ — и все за «Пантерз». Хоккейные дороги непременно возвращали Харри в КХЛ: сначала в «Витязь», потом в «Сибирь». Вот только правила НХЛ не позволили «Торонто» сохранить Сятери. «Мэйпл Лифс» выставили его на драфт отказов, чтобы голкиперу разрешили сыграть за новый клуб. Планы спутала «Аризона», которая подсуетилась и забрала Харри. При этом соглашение финна действует до конца текущего сезона. На следующий у Харри уже подписан контракт с «Сибирью», но это совсем другая история.

Союз Марка-Андре Флери и Александра Овечкина оказался не более, чем предположениями журналистов. «Чикаго» и «Вашингтон» не договорились по условиям обмена, но канадский вратарь перешел в команду другой российской звезды — Кирилла Капризова. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли теперь охраняет ворота «Миннесоты». «Уайлд» получили опытного голкипера в обмен на пик второго раунда. Он может трансформироваться в первый, если клуб выйдет в финал конференции, а Флери победит минимум в четырех матчах в двух первых раундах.

«Миннесота» несомненно выиграла от приглашения Марка-Андре. Да, Флери выдал неоднозначный сезон в «Чикаго». Худший по статистике за четыре последние регулярки. Но и странно ждать крутых цифр в клубе-аутсайдере Центрального дивизиона. Особенно если вспомнить, что обмен из «Вегаса» шокировал голкипера, и близкие к хоккеисту источники писали, что Марк-Андре отказывался выступать за «Чикаго», объясняя это нежеланием менять прописку. Способности вратаря известны — такие глыбы знают, как побеждать в плей-офф и держать команду в игре. Опытный тандем Флери-Тэлбот поможет Капризову и партнерам меньше думать об обороне.

Русские звезды остались в своих клубах

Главные сделки:

Владислав Наместников (н) — из «Детройта» в «Даллас»;

Евгений Дадонов (н) — из «Вегаса» в «Анахайм»;

Егор Коршков (н) — из «Каролины» во «Флориду»;

Алексей Мельничук (вр) — из «Сан-Хосе» в «Тампу».

Варламов, Георгиев, Радулов, Дадонов, Проворов, Тарасенко — фамилии российских звезд мелькали в инсайдах заокеанских коллег, сообщавших о вероятных сделках перед дедлайном. Каждый из перечисленного списка претендовал на обмен по разным причинам. Нехватка игрового времени, высокая конкуренция, расчистка платежки, желание самого хоккеиста найти новый клуб. Сменили команду в итоге четыре россиянина, которые не относятся к звездам первого-второго порядка.

Владислав Наместников переезжает из «Детройта» в «Даллас» взамен на драфт-пик четвертого раунда. Забавно, что это третий обмен в карьере форварда, когда клуб получает за нападающего выбор в четвертом раунде. Форвард лихо начал регулярку в «Ред Уингз». Поднимался в топ-6, забивал важные голы и даже шел в тройке лучших российских снайперов лиги. По ходу сезона полезность Владислава снижалась. К нему не было вопросов по черновой работе, движению и самоотдаче. Нападающий способен создавать моменты у чужих ворот и отрабатывать в обороне. Только польза от Наместникова в атаке резко упала. Последнюю шайбу он забросил аж 10 февраля, а после Нового года у него только четыре гола.

Неудивительно, что Наместников попал в список тех, с кем «Детройт» был готов расстаться. «Старз» получили универсального бойца, адаптированного к любым функциям на льду. Для стареющего «Далласа» — это хорошее приобретение под плей-офф, куда, конечно, еще надо попасть. С точки зрения кубковых перспектив Владислав выиграл от обмена — «Детройт» давно потерял шансы на плей-офф.

Поздней ночью по московскому времени информацией об обмене Евгения Дадонова разразился «Анахайм». «Дакс» помогли «Вегасу» облегчить платежку и получили техничного российского форварда. Карьера нападающего в НХЛ развивается по синусоиде. Из сильных клубов Евгений переходил в аутсайдеры — и обратно. Из «Флориды» — в «Оттаву», затем в «Вегас», а сейчас в «Анахайм». «Голден Найтс» хвалили Дадонова, но высокий контракт (5 млн долларов) сыграл против него. Евгений расстается с мечтой о Кубке Стэнли на ближайшие сезоны: для «Анахайма» выход в плей-офф воспринимается как счастье.

«Тампа» положила глаз на российских вратарей. Первый номер «Лайтнинг» — бесподобный Андрей Василевский. В фарм-клубе развивается перспективный Амир Мифтахов, которому нашли нового конкурента. К «Болтс» присоединился Алексей Мельничук, проводивший два сезона в системе «Сан-Хосе». «Акулы» получили взамен форварда Антуана Морана.

Сложно категорично оценивать итоги сделки для Мельничука. Шансы дорасти до основного вратаря «Сан-Хосе» выше, чем в «Тампе» при живом Василевском. Однако роль дублера в клубе-претенденте на Кубок Стэнли — привлекательный вариант для развития карьеры. Летом истекает контракт у сменщика Василевского — 36-летнего Брайана Эллиотта. Сомневаюсь, для «Болтс» продлят сотрудничество с ветераном — а на его место претендуют как раз Мельничук и Мифтахов.

Егор Коршков поучаствовал в тройном обмене. Права на форварда, выступающего в КХЛ, достались «Флориде». У ярославца нет контракта в НХЛ — да и пока сомнительно, какие условия предложат ему укомплектованные «Пантерз». Конкуренция в команде Эндрю Брюнетта не менее серьезная, чем в «Каролине». «Харрикейнз» по итогам сделки получили форварда Макса Доми и защитника Тайлера Инамото, а «Коламбус» — защитника Эйдена Грищука.

Помощь для Овечкина, Малкина и Панарина

Главные сделки:

Рикард Ракелль (н) — из «Анахайма» в «Питтсбург»;

Маркус Юханссон (н) — из «Сиэтла» в «Вашингтон»;

Юхан Ларрсон (н) — из «Аризоны» в «Вашингтон»;

Марк Джиордано (з) — из «Сиэтла» в «Торонто»;

Фрэнк Ватрано (н) — из «Флориды» в «Рейнджерс»;

Джастин Браун (з) — из «Филадельфии» в «Рейнджерс»;

Тайлер Мотт (н) — из «Ванкувера» в «Рейнджерс»;

Эндрю Копп (н) — из «Виннипега» в «Рейнджерс».

Клубы неспешно подтверждали обмены, но объявление самых крутых сделок отложили на последний момент. Приятно удивил «Питтсбург». В команду Евгения Малкина отправляется Рикард Ракелль, который в последних сезонах поник в «Анахайме». Праворукий форвард с великолепным броском — то, что необходимо «Пингвинз», чтобы оживить вторую бригаду большинства. Ради Ракелля клуб потратился: отдал «Дакс» три игрока и драфт-пик второго раунда. Щедрость «Питтсбурга» подтверждает, что команда нацелена как можно дольше остаться в плей-офф, в чем второй снайпер «Анахайма» точно поможет.

«Вашингтон» сыграл на ностальгии и вернул форварда Маркуса Юханссона, которого на драфте-2009 выбрал под 24-м номером. Их пути разошлись в 2017-м: с тех пор швед сменил пять клубов, но нигде не прижился и не впечатлял статистикой. Получится ли перезагрузиться в «Кэпиталз»? Руководство «Столичных» рассчитывает на игру старых чувств — лучшие сезоны в НХЛ Юханссон провел в «Вашингтоне». Ради Маркуса «Кэпс» отдали форварда Даниэля Спронга и два драфт-пика. Шведский лагерь «Столичных» пополнил ведущий центр «Аризоны» Юхан Ларрсон — оптимальный выбор для укрепления нижних звеньев.

Манипуляции «Торонто» на рынке говорили об одном: клуб планировал прокачать оборону. Казалось бы, в Европе подвернулся вариант с вратарем-олимпийским чемпионом Сятери, но из-за тонкостей регламента НХЛ финна отпустили в «Аризону». Сделки с голкиперами не задались, зато «Мэйпл Лифс» пригласили опытнейшего защитника Марка Джиордано. Трейд из категории «все или ничего». Цели у «Торонто» и 38-летнего канадца совпадают: они заждались Кубка Стэнли. Не верю, что их союз приблизит клуб к победе в плей-офф, но Джиордано с его опытом принесет пользу команде, учитывая патовую ситуацию с вратарями. Символично, что Марк возвращается играть в Канаду, где провел 15 из 16 энхаэловских сезонов. Только минувшим летом он перешел в американский «Сиэтл», но долго там не задержался.

«Рейнджерс» добавили глубины составу и нацелены пошуметь в предстоящем плей-офф. Каждая сделка ньюйоркцев логична и поддается осмыслению. Нужен защитник-домосед? Выменяем у «Филадельфии» крепкого и стабильного Джастина Брауна. Крайний нападающий в топ-6? Договоримся с «Флоридой» и получим Фрэнка Ватрано. Эндрю Копп и Тайлер Мотт — это для вариативности и помощи нижним звеньям. С исполнителями, творящими в атаке, у «Рейнджерс» полный порядок, а боттому точечные усиления пришлись весьма кстати.