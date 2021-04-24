Панарин и Бучневич цепляются за соломинку. Россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф, но шансы все равно тают

Лучший бомбардир и лучший снайпер ньюйоркцев снова набрали по два очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Крайдер — 20 (бол., Панарин, Фокс), 6:02 — 1:0. Линдблом — 7 (Ворачек, Кутюрье), 6:47 — 1:1. Бучневич — 20 (Зибанежад, Лафренье), 7:56 — 2:1. Лафренье — 9 (Бучневич, Зибанежад), 49:24 — 3:1. Хытил — 8 (Какко, Панарин), 53:40 — 4:1. Вратари: Георгиев — Лион. Штраф: 9 — 9. Броски: 24 (6+10+8) — 27 (7+9+11). Наши: Бучневич (18.06/1/+1), Кравцов (12.22/0/0), Панарин (16.58/1/0) — Проворов (20.53/0/0).

24 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

После всех бед, свалившихся на «Рейнджерс» в начале сезона, команде Дэвида Куинна по-человечески хотелось сопереживать и, несмотря ни на что, верить в ее попадание в плей-офф. Казалось бы, скандал с Тони Деанджело, обернувшийся изгнанием американца из клуба, и неприятная история с обвинениями Артемия Панарина в нападаении на девушку, которая могла бы сломать ему не только сезон, но и всю карьеру, должны были с концами выключить «синерубашечников» из рубки за плей-офф в мощном Восточном дивизионе еще в конце февраля. Однако в итоге ньюйоркцы без двух столпов прошлогодней команды не спустились к подводной братве из «Баффало» и «Нью-Джерси» и весь сезон шли довольно близко к первой четверке.

И ведь после недавней четырехматчевой победной серии реальные шансы на попадание в зеленую зону у парней с Бродвея были. Только «Бостон», почувствовав, что «подгорает», собрался и ответил конкурентам еще более мощной серией из шести игр без поражений. Сейчас в неожиданное пике «Брюинз» верится с трудом, а после двух осечек подряд с «Айлендерс» и «Флаерз» перспектива зацепиться у одной из самых русских команд лиги улетучилась.

Тем не менее, в ответном домашнем матче с «Филадельфией» Панарин и Бучневич вновь показали, что будут цепляться за соломинку до последнего и не хотят продолжать свой сезон в Латвии.

Хозяева начали стартовую двадцатиминутку чуть активнее и для того, чтобы организовать первый гол «Рейнджерам» хватило первого же большинства, подаренного им Кевином Хейзом. Адам Фокс, заменивший в этом сезоне токсичного Деанджело на синей линии, сделал перевод в «офис» Панарину, и Артемий сразу же увидел позабытого защитниками на дальней штанге Криса Крайдера, которому оставалось только не промахнуться в пустой угол. Примечательно, что этот голевой пас стал для Хлебушка сотым в свитере «Рейнджерс».

«Филадельфия» достаточно быстро сравняла усилиями Оскара Линдблома, но то, что произошло с обороной «Летчиков» через несколько смен после гола шведского парня, победившего рак, вообще не поддается никакому объяснению. Защитники гостей просто решили изобразить фишки и дали получившему шайбу на лицевой линии Павлу Бучневичу столько времени вылезти на пятак и разобраться с голкипером, что лучший бомбардир «Рейнджерс» успел бы еще слетать до родного Череповца и обратно.

«Флаерз» на большое не хватило — не помогли команде Алена Виньо даже два удаления хозяев во втором периоде. А вот парни Дэвида Куинна в третьем периоде довели дело до убедительной победы. За десять минут до конца воспитанник «Северстали» заработал еще один результативный бал и своим пасом помог сыгравшему сегодня в первом звене Алексису Лафренье забить девятый гол в сезоне.

А через несколько минут Филип Хытил забил неожиданным броском с острого угла и не дал пропасть передачам Каапо Какко и все того же Панарина, который успел смениться пока настырный чех нарезал «улитки» в углу.