Малкин и Кросби снова тащат «Питтсбург»! Команда отыгралась с 0:4 и выиграла в овертайме

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Бемстрем — 5 (бол., Силлинджер, Джонсон), 4:02 — 0:1. Педерсон — 2 (Фоуди), 7:54 — 0:2. Лайне — 20 (Рословик, Джонсон), 10:11 — 0:3. Фоуди — 3 (Бемстрем), 22:37 — 0:4. Зукер — 20 (Малкин, Нюландер), 30:23 — 1:4. Гюнцель — 25 (Кросби, Ракелль), 40:21 — 2:4. Зукер — 21 (Малкин), 43:16 — 3:4. Хейнен — 6 (Ракелль, Кросби), 43:59 — 4:4. Кросби — 28 (бол., Малкин), 62:45 — 5:4.

Вратари: Джерри (Десмит, 22:37) — Мерзликинс (Хатчинсон, 20:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 47 (7+16+18+6) — 27 (10+9+8+0).

Наши: Куликов (15.03/2/-1), Малкин (19.49/5/0) — Марченко (15.53/1/-1).

Питтсбург. PPG Paints Arena.

Один из самых ярких матчей игрового дня в НХЛ прошел в Пенсильвании, где местный «Питтсбург» принимал «Коламбус». «Блю Джекетс» спокойно доигрывают сезон в свое удовольствие и периодически сворачивают кровь фаворитам. Сегодня уже в начале второго периода гости вели со счетом 4:0 и поставили «пингвинов» в крайне непростое положение. После проигрыша «Флориде» болельщики «Пингвинз» явно ожидали увидеть другой старт от своей команды, но, как оказалось, не стоило спешить с выводами.

После первого периода «Коламбус» ждал неприятный сюрприз. Голкипер Элвис Мерзликин почувствовал недомогание и уступил место в воротах Майклу Хатчинсону. Канадец даже не предполагал, каким кошмаром для его команды обернется вторая часть матча. Камбек «Питтсбурга» начался с гола Джейсона Цукера, размочившего счет с шикарной передачи Евгения Малкина. Для российского форварда пас стал 41-м и по числу сезонов за «Питтсбург» с 40+ передачами (11) он уступает только Сидни Кросби (14) и Марио Лемье (12).

Настоящий шторм хозяева устроили в третьем периоде. «Пингвины» нанесли 18 бросков по воротам «Коламбуса», а ключевым стал стартовый отрезок. За три с половиной минуты «Питтсбург» забросил три шайбы и сравнял счет. Цукер отметился дублем, при этом снова забил с передачи Малкина. Евгений продолжает держать планку больше одного набранного очка за матч, но двух ассистов россиянину было недостаточно. В овертайме «Пингвинз» успешно разыграли большинство, а Малкин выкатил шайбу под точный бросок Сидни Кросби.

Ветераны «Питтсбурга» стали главными героями матча и набрали по три очка. В активе Евгения теперь стало 66 (23+43) баллов в 63 играх. Также стоит отметить, что в составе хозяев появились выменянные на дедлайне Дмитрий Куликов и Ник Бонино, но очков они не набрали. Сегодня за «Питтсбург» сыграли 13 игроков в возрасте 30+, и команда продолжает самоотверженно сражаться за место в плей-офф. Сделать это будет непросто, но ставка на опыт может сыграть. Характер у команды есть. Победа с камбэком при отыгранном дефиците в четыре шайбы стала девятой в истории клуба и первой с 11 декабря 2006 года.

Кучеров продлил суперсерию

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Фрост — 12 (Фараби, Типпетт), 5:52 — 0:1. Киллорн — 18 (бол., Кучеров, Сергачев), 7:38 — 1:1. Кучеров — 24 (бол., Сергачев, Киллорн), 20:34 — 2:1. Колтон — 15 (Жанно, Пол), 28:46 — 3:1. Киллорн — 19 (Чирелли, Хагель), 30:49 — 4:1. Лемье — 1 (Йорк, Ристолайнен), 32:40 — 4:2. Кучеров — 25 (бол., Пойнт), 57:38 — 5:2.

Вратари: Василевский — Харт (57:13 — 57:20).

Штраф: 6 — 23.

Броски: 39 (15+11+13) — 35 (7+16+12).

Наши: Кучеров (18.33/4/-1), Сергачев (24.57/4/0) — Проворов (21.53/1/+1).

Тампа. Amalie Arena.

«Тампа» впервые за шесть матчей победила и обыграла на своем льду «Филадельфию». После такого провального отрезка (11-27 по голам), «молнии» были просто обязаны прервать эту черную полосу. «Когда проигрываешь пять раз подряд, то очевидно, что ты теряешь уверенность. Выходишь на лед, и кажется, что ничего не получится, что бы ты ни делал. Это просто один из таких отрезков. Но я знаю эту команду. Голы придут, и придет хорошая игра в обороне», — говорил Михаил Сергачев.

С защитой проблемы по-прежнему остались, а вот голы действительно пришли. Главными снайперами «Тампы» в матче стали Алекс Киллорн и Никита Кучеров, которые оформили по дублю и набрали по три очка. Для Кучерова это 22-я домашняя игра подряд с набранными баллами — восьмой результат за всю историю лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (40 матчей в сезоне 1988/89). Обе свои шайбы Никита забросил в большинстве и стал третьим игроком в сезоне, набравшим 90 очков.

Не остался в стороне и Михаил Сергачев. На его счету две результативные передачи и 44 (7+37) очка в сезоне (личный рекорд). Долгожданная победа должна помочь «Тампе» воспрянуть духом, чтобы активно набирать форму к плей-офф. Если кто-то заранее начал хоронить шансы «Лайтнинг» на успех в Кубке Стэнли, то не стоит спешить. В последние три года февраль и март — самые неудачные месяцы для «Тампы» в плане результатов. Чем это закончилось, все и так прекрасно знают.

Ничушкин набрал ход

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Макар — 14 (Тэйвз, Ничушкин), 4:08 — 1:0. Маккиннон — 26 (Тэйвз, Ничушкин), 12:51 — 2:0. Рантанен — 42 (бол., Жирар, Лехконен), 17:01 — 3:0. Ничушкин — 12 (Макар, Маккиннон), 21:22 — 4:0. Мальгин — 7 (Нието, Макар), 22:45 — 5:0. Лехконен — 18 (Макар, Ничушкин), 38:21 — 6:0.

Вратари: Георгиев — Кяхкенен (Раймер, 22:45).

Штраф: 6 — 30.

Броски: 43 (19+15+9) — 13 (2+5+6).

Наши: Ничушкин (15.41/1/+4) — Барабанов (18.31/1/-3), Кныжов (19.18/1/-2), Свечников (11.11/0/-2).

8 марта. Денвер. Ball Arena.

Матч между «Сан-Хосе» и «Колорадо» быстро стал формальностью, но запомнился некоторыми важными моментами. Стоит отметить, как здорово вкатывается в игру после травмы Кейл Макар. Сегодня он был просто в ударе — 4 (1+3) очка. Канадец просто издевался над обороной «Шаркс».

Валерий Ничушкин решил не отставать от своего звездного партнера и также отметился 4 (1+3) баллами. Форвард набрал очки в восьмом матче подряд и теперь на его счету 32 (12+20) балла в 33 играх. Александр Георгиев в четвертый раз в сезоне сыграл на ноль, а по его воротам нанесли всего 13 бросков.