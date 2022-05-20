«Я чуть сквозь землю не провалился»: История любви хоккеиста Афиногенова и теннисистки Дементьевой

Хоккеист и теннисистка поженились после семи лет отношений, сыграли грандиозную свадьбу, а теперь воспитывают двух детей.

В 2011 году Безумный Макс, как называли Афиногенова на льду, и Елена Дементьева сыграли свадьбу спустя семь лет отношений. Познакомились хоккеист и теннисистка еще в 2004-м на турнире «Ролан Гаррос» во Франции, куда Афиногенова во время отпуска вытащил напарник во московскому «Динамо» и любитель тенниса Александр Степанов. На том турнире Елена дошла до финала, где уступила другой россиянке Анастасии Мыскиной.

«Там я впервые и увидел Лену живьем. Пригласил ее присесть к нам за столик, но она меня таким возмущенным взглядом одарила, что я чуть сквозь землю не провалился. Но именно в тот момент подумал: Лена — мечта любого мужчины. Решил, что буду ее добиваться, несмотря ни на что», — вспоминал о первой встрече Афиногенов в интервью изданию «АиФ».

И если Максим после этой встречи сразу понял, что это судьба, то Елена решила как раз наоборот, искренне возмутившись поведением молодого человека. «Конечно, я тогда возмутилась! Сидят молодые люди на теннисном стадионе, пьют вино, играют в карты и предлагают к ним присоединиться, — говорила в интервью «АиФ» Дементьева. — Я такого поведения не приемлю! Для меня «Ролан Гаррос» — святое место. Все это мне ужасно не понравилось. Но Макс приходил на все мои игры в Париже, болел, поддерживал. А уже после окончания турнира, когда в ресторане большой компанией отмечали российский финал, мы смогли лучше познакомиться...»

Елена Дементьева. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Мать Елены не сразу приняла возлюбленного своей дочери

Здесь надо понимать, что в начале карьеры у Елены была репутация «маминой дочки». Ее мать Вера Семеновна тщательно опекала девушку. Даже во время матчей Дементьева эмоционально больше зависела от матери, чем от своего тренера. Но в 2004-м теннисистке уже исполнилось 23 года, и она почувствовала себе достаточно самостоятельной для того, чтобы заняться личной жизнью. Впрочем, и здесь не обошлось без родителей.

— Сначала познакомились наши родители. Был хоккейный матч в Майами, и их места на стадионе оказались рядом, — вспоминала Елена в интервью Woman Hit. — Они разговорились: «О, у вас дочка — спортсменка? А у нас сын — хоккеист, 1979 года рождения. А может, вместе на даче соберемся?» Когда мы пришли домой, мама показала мне фотографию Максима и спросила, не хочу ли я с ним встретиться. Но я решительно ответила: «Нет!» Меня не привлекали спортсмены. Мне казалось, будет гораздо интереснее, если мой молодой человек окажется из какой-нибудь другой сферы. А потом я осознала, что никто так хорошо не поймет тебя, ни с кем не будет такой эмоциональной близости, как с человеком, который прошел через те же испытания.

После знакомства в Париже Елена и Максим уже не расставались — конечно, в той степени, в котором им это позволяла напряженная спортивная карьера. Молодые люди долго притирались друг к другу. К тому же каждый был сконцентрирован и на своей спортивной жизни, что создавало определенные трудности в общении: бесконечные разъезды, общение онлайн, крайне мало времени вместе. Еще Вера Семеновна не сразу приняла возлюбленного своей дочери. Но когда все трудности остались позади, молодые люди решили, наконец, пожениться. Максим сделал предложение в 2007 году. Но до свадьбы дело дошло лишь в 2011-м, когда Елена объявила о завершении карьеры, а Максим перебрался из Америки в Россию, где подписал контракт с петербургским СКА. Зато какой был размах!

Теннисный и хоккейный бомонд

Олимпийская чемпионка по теннису и чемпион мира по хоккею на торжество не поскупились. Празднование проходило на небывалой высоте в отеле «Ритц Карлтон» с видом на Кремль и Красную площадь и собрало около 150 гостей. Самые яркие звезды российского тенниса и нашего хоккея съехались на церемонию, чтобы поздравить молодоженов. Со стороны невесты присутствовали Светлана Кузнецова, Мария Кириленко, Вера Звонарева, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Вера Душевина, Динара Сафина, Игорь Андреев, Шамиль Тарпищев, Анна Дмитриева.

«Я еле успел на праздник. Прилетел в Москву вечером из Шанхая и за праздничный стол сел только в девять вечера. Забирал оттуда фарфоровый сервиз, который заказал специально в подарок Лене и Максу! Пожелал молодоженам, чтобы каждый новый день вместе был лучше предыдущего», — делился впечатлениями от свадьбы президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «Советским спортом».

Жениха приехали поддержать Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Алексей Яшин, президент КХЛ Александр Медведев, Виктор Козлов, Алексей Касатонов, владелец СКА Геннадий Тимченко. Тамадой тем вечером был известный журналист Василий Уткин, а музыкальное сопровождение обеспечил звездный поп-исполнитель Юрий Антонов.

Максим Афиногенов. Фото photo.khl.ru

Борьба с эгоизмом

Хватало на свадьбе и трогательных моментов. Так, Елена Веснина, теннисистка и близкая подруга невесты, вспоминала о том, как молодожены отпускали в небо голубей. «Было очень трогательно, когда Лена и Максим выпустили в небо двух белых голубей на крыше отеля, — вспоминает подробности свадьбы Веснина. — Представляете, они уже взмыли высоко в небо, но все равно продолжали держаться вместе! Вот так бы и молодоженам: всю жизнь идти рука об руку», — говорила в интервью «Советскому спорту» Веснина.

Поздравления в тот день летели со всех концов земли. Так, мировые звезды тенниса Роджер Федерер, Каролина Возняцки и Ким Клейстерс записали для молодых видеопоздравление, которое включили прямо на свадьбе. Еще один важный свадебный ритуал — это, конечно же, бросание букета невесты. Тут у соперниц Веры Душевиной не было ни малейшего шанса. «Когда Лена кинула букет, Вера, прямо как пантера, прыгнула за ним», — вспоминала Елена Веснина.

Красивая пара, роскошная свадьба, счастливые гости — как-то так прошло торжество Максима Афиногенова и Елены Дементьевой, которые всю ночь праздновали под песни Юрия Антонова. В общем, в семейную жизнь известные спортсмены зашли «летящей походкой». Сейчас у пары двое детей — дочь Вероника и сын Сергей.

— Чтобы достичь победы, ты должен взять от окружающих все лучшее, чем они располагают. Ничего плохого в этом нет, это специфика профессии, — рассуждала в интервью «СЭ» Дементьева. — Но в быту с такими качествами тяжело. Особенно если речь идет о семейной жизни, которая предполагает заботу о других и поиск компромиссов. Я работаю над собой до сих пор. В этом смысле мне сложнее, чем мужу, — в силу специфики наших видов спорта. Максим привык работать в команде, и эгоизм у него никогда особенно не проявлялся. В теннисе все по-другому, каждый сам за себя. Хотя с рождением детей никакого эгоизма не осталось: ты себе уже не принадлежишь, живешь ради них и для них.