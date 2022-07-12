Где окажется Малкин? Что будет с остальными русскими без контрактов? Главные интриги рынка свободных агентов НХЛ

Рассказываем, за кого развернется борьба.

Вечером 13 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов. «СЭ» выделяет десятку самых интересных игроков, которые могут сменить клубную прописку.

Евгений Малкин, нападающий, 36 лет

контракт в сезоне-2021/22 (в миллионах долларов в год): «Питтсбург», 9,5

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Самая громкая новость последней недели — российский ветеран, всю карьеру в НХЛ проведший в «Пингвинз» и выигрывавший в их составе три Кубка Стэнли, готов покинуть команду. Переговоры о продлении Малкиным контракта с клубом велись в остром режиме, подробности периодически появлялись в СМИ, и даже супруга форварда подогревала ситуацию вроде бы невинными сообщениями в соцсетях. Менеджмент занял жесткую позицию, не желая выписывать россиянину длинное соглашение на четыре года, и предложил сделку на срок вдвое короче.

О «хрустальности» игрока, который пропускает из-за травм много времени, знают все. В последний раз почти полный сезон (78 игр из 82) ему удалось провести четыре года назад. С тех пор проблемы со здоровьем стали постоянно вылезать наружу. Однако с клубными легендами в НХЛ так обращаться не принято, поэтому реакция Малкина понятна. Он еще в состоянии усилить второе звено и первую бригаду большинства любого клуба. Команд с реальными кубковыми амбициями и свободным местом под потолком по минимуму. Симпатичный почти для всей России виртуальный вариант с «Вашингтоном» хорош только для того, чтобы встретить хоккейную старость.

Джонни Годро, нападающий, 28 лет

контракт в сезоне-2021/22: «Калгари», 6,75

Малыш Джонни выдал фантастический сезон, набрал 115 очков и в списке бомбардиров уступил только самому Коннору Макдэвиду. Ведущее звено «Калгари», в котором вместе с Годро выходили Мэттью Ткачак и Элиас Линдхольм, в регулярном чемпионате было почти неудержимо. Однако сохранить игрока у себя в составе «Флэймз» оказалось тяжело. Предложение на длинный срок со средней зарплатой в 9,5 миллиона, о чем сообщали североамериканские инсайдеры, нельзя назвать вариантом, от которого нельзя отказаться.

Со стороны форвард может получить более выгодное предложение. Давно муссируются слухи о «Филадельфии» и «Нью-Джерси», откуда он сам родом. «Калгари» же надо еще договариваться с ограниченно свободным агентом Ткачаком, набравшим 104 очка. Два огромных контракта, которые устроили бы всех, выписать лидерам, пожалуй, невозможно — «Боливар не выдержит». Ситуация любопытна еще и тем, что никто не знает, как Годро адаптируется на новом месте. Его сложно назвать лидером, который тянет за собой других не только игрой, но и энергетикой.

Назем Кадри, нападающий, 31 год

контракт в сезоне-2021/22: «Колорадо», 4

Назем Кадри. Фото USA Today Sports

Канадец с ливанскими корнями контрактный год провел самым выдающимся образом — 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и 15 (7+8) — в 16 матчах плей-офф. Роль Кадри в завоевании «Колорадо» Кубка Стэнли была весомой. Вдобавок ко всем своим достоинствам он перестал хватать глупые удаления и стал почти паинькой. Даже не поверишь, что раньше ему за разные грехи периодически выписывали дисквалификации. Остаться в «Эвеланш», где он идеально вжился в роль второго центра, было бы здорово и для него, и для команды.

В этом возрасте Кадри после выигрыша титула надо искать наилучшие условия. Второго такого шанса в карьере у него не будет. Через год истекает контракт лидера команды Нэйтана Маккиннона. Ему придется поднять зарплату примерно раза в два (с нынешних 6,3 миллиона), поэтому идти навстречу Назему сейчас невозможно. Кадри способен идеально закрыть позицию второго центра на ближайшие три-четыре года практически в любой команде, за исключением «Эдмонтона».

Клод Жиру, нападающий, 34 года

контракт в сезоне-2021/22: «Флорида», 5

Ветеран, всю карьеру в НХЛ отыгравший в «Филадельфии», в последний дедлайн перебрался во «Флориду», где взбодрился и прибавил в результативности. Однако придать команде свежий импульс, несмотря на вполне сносную игру, Жиру не удалось. Все-таки его лучшие годы (однажды он набрал 102 очка) уже стали достоянием прошлого. В этом есть и большой плюс для новой команды возрастного форварда. Вряд ли его агент выдвинет условия, которые можно охарактеризовать как «и полцарства в придачу».

Жиру в своей карьере заработал много денег, но не выиграл Кубок Стэнли, всего однажды добравшись до финала. Логично будет увидеть нападающего в составе команды, имеющей шансы всерьез побороться за титул. Чем плох вариант с «Колорадо», который почти неизбежно потеряет Назема Кадри? Тем более что ранее «Эвеланш» уже проявляли интерес к Жиру.

Ондржей Палат, нападающий, 31 год

контракт в сезоне-2021/22: «Тампа-Бэй», 5,3

Ондржей Палат. Фото USA Today Sports

После двух чемпионств и выхода в финал любой игрок должен думать о том, как максимально выгодно обеспечить свое финансовое будущее. Палат ранее не выкручивал рук «Тампе», получая умеренные деньги. Сейчас пришло время срывать джекпот. Удовлетворить запросы чеха «Болтс» оказались не в состоянии, даже очистив место в платежке после обмена защитника Райана Макдоны в «Нэшвилл», и форвард выходит на рынок.

Спрос на Палата должен быть огромным. Игрок, которого нельзя считать большой звездой (он всего однажды достиг отметки в 60 очков в регулярном чемпионате), в плей-офф действует эффективнее и часто забрасывает важные шайбы. Кубковый работяга, умеющий вкалывать на обеих сторонах площадки, станет прекрасным дополнением в первом звене к классному центру.

Винсент Трочек, нападающий, 28 лет

контракт в сезоне-2021/22: «Каролина», 6,25

Американец идеально подходит для роли второго центрального нападающего: быстрый, активный, с хорошим броском, неплохо видит площадку, способен помочь бригадам большинства. Одно время считалось, что у Трочека есть задатки большой звезды. До этого статуса ему добраться не удалось.

Последний плей-офф стал для него лучшим в карьере — 10 (6+4) очков в 14 матчах. Сохранить его в своих рядах «Каролине» было бы неплохо. Но клуб, похоже, собирается сделать ставку на более молодого и потенциально менее дорогого чеха Мартина Нечаса.

Йон Клингберг, защитник, 29 лет

контракт в сезоне-2021/22: «Даллас», 6

С тех пор как в «Далласе» буйным цветом заблистали таланты финского защитника Миро Хейсканена, стало понятно, что уход Клингберга из команды станет делом временем. Швед — классный атакующий защитник, которому временами по-прежнему недостает надежности у своих ворот. Держать двух очень дорогих и примерно схожих по функционалу защитников при наличии жесткого потолка зарплат сложно без ущерба для остального состава.

Клингберг уступает финскому коллеге, поэтому с ним расстанутся, пусть и с тяжелым сердцем. Сейчас швед будет претендовать как минимум на сумму в районе 7,5 миллиона долларов в год на долгосрочном контракте, и претенденты на него найдутся. В эпоху Йоси, Макара, Хьюза, Фокса и Хейсканена защитники такого плана всегда пригодятся.

Эвандер Кейн, нападающий, 30 лет

контракт в сезоне-2021/22: «Эдмонтон», 1,375

Эвандер Кейн. Фото USA Today Sports

В «Эдмонтоне» сумасбродный форвард обрел то, что искал, — классных партнеров и душевное равновесие. Рядом с Коннором Макдэвидом у Кейна многое получалось, особенно в снайперском плане — 22 гола в 43 играх регулярного чемпионата и 13 в 15 матчах плей-офф. Остаться в «Ойлерз», где 30-летний нападающий уверенно смывал грязные пятна со своей былой репутации, было бы идеально.

Генеральный менеджер Кен Холланд очень толково расчистил место в платежной ведомости, но сторону игрока полученное предложение не устроило. По слухам, ему давали около 5 миллионов долларов в год. Агент Дэн Мильштейн заявил, что Кейн будет изучать варианты на рынке. С учетом скандального прошлого игрока (драки, громкий развод, ставки и прочий набор «джентльмена») любой клуб сознательно обречен идти большой на риск. Сомнительно, что форварда завалят деньгами.

Дарси Кемпер, вратарь, 32 года

контракт в сезоне-2021/22: «Колорадо», 5,5

Рынок вратарей в нынешнее межсезонье скудный. После того как «Детройт» выменял Вилле Хуссо у «Сент-Луиса», особо не разбежишься. С учетом этого фактора на Кемпера, который много лет находится в НХЛ на хорошем счету и только что выиграл Кубок Стэнли, должна развернуться охота. Это добротный середняк, который не входит в элиту. За его плечами всего четыре сезона в качестве твердого первого номера и не слишком убедительная игра в плей-офф. Но титул способен перевесить все сомнения. С посторонним человеком в воротах этого не сделаешь. «Вашингтон», избавившийся от Витека Ванечека и Ильи Самсонова, говорят, в числе основных претендентов.

Джек Кэмпбелл, вратарь, 30 лет

контракт в сезоне-2021/22: «Торонто», 1,8

Джек Кэмпбелл. Фото USA Today Sports

В молодости американец считался дико одаренным, но авансы не оправдал и только в 30 лет провел первый сезон в роли основного вратаря клуба НХЛ. Два года в «Торонто» стали его лучшим временем, несмотря на давление, с которым приходится сталкиваться любому игроку в этом городе. Ментально Кэмпбелл должен быть готовым уже ко всему.

Считается, что он подпишет контракт с «Эдмонтоном»: в столице Альберты не первый год пытаются найти надежного голкипера, способного взвалить на себя роль первого номера. Американец больше подходит для команд, в которых делается ставка на оборону. Он не слишком эффективен, когда его бросают на произвол судьбы. За «Ойлерз» такое водится. Однако особенно выбирать не приходится. Василевские и Шестеркины на дороге не валяются.

Где окажутся Михеев и Задоров?

Помимо Малкина, который явно выделяется на общем фоне, с нетерпением среды ждут еще несколько россиян. Их карьера может круто измениться. В идеальной ситуации находятся нападающий Илья Михеев («Торонто») и в меньшей степени защитник Никита Задоров («Калгари»). У их агента Дэна Мильштейна на руках все козыри, и из нынешней ситуации он обязан выжимать денежный максимум.

Илья Михеев. Фото Global Look Press

Играй Михеев в менее популярном, но более сильном клубе, чем «Торонто», то мог бы пойти по пути Валерия Ничушкина. Челябинец изначально был одарен побольше, но оба игрока раскрылись за счет колоссального объема работы и самоотдачи. «Мэйпл Лифс» с радостью удержали бы омича, если бы не ситуация с потолком зарплат. Михеев набрал 32 (21+11) очка в 53 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) — в 7 играх плей-офф. Он может претендовать на увеличение своей зарплаты (2,19 миллиона) как минимум в два раза, хотя некоторые эксперты утверждают даже о 5 миллионах. Оптимизм приглушает только сомнение, что Михеев способен стабильно исполнять свою роль в топ-6 нападения.

Задоров на уровне НХЛ — защитник с ограниченным функционалом, хотя в юности считался универсалом с атакующими задатками, а не только силовиком. Последний сезон (3,75 миллиона) в «Калгари» он может занести себе в актив и обоснованно рассчитывает на длинный контракт с ежегодной зарплатой примерно в 4,2-4,4 миллиона. По слухам, им интересуется «Сент-Луис». В своих лучших матчах Задоров очень эффективен, ближе к 27 годам стал действовать стабильнее и надежнее.

Защитник Илья Любушкин после обмена из «Аризоны» не затерялся в «Торонто» и поднял свои акции. С неба звезд не хватает. Действует просто, надежно и самоотверженно, что ценится всегда и везде. Он получал 1,35 миллиона и сейчас заслуживает цифры в районе 2. У нападающих Владислава Наместникова («Даллас») и Евгения Свечникова («Виннипег») положение дел чуть похуже. Возможно, их будущее решится позднее. При всем к ним уважении выдающихся способностей по состоянию на текущий момент у них нет. Это старательные игроки, которых в НХЛ хватает. Наместников чуть тоньше и периодически появлялся в топ-6. В другие времена их постарались бы переманить в КХЛ длинным рублем. Сейчас ими при лучшем раскладе заткнут дыры в средних клубах, хотя за Свечникова может замолвить слово в «Каролине» его младший брат Андрей.

Вратарь Илья Самсонов в списке свободных агентов оказался внезапно. «Вашингтон», разуверившись в его способности вырасти в качественного первого номера, не сделал квалификацию 25-летнему россиянину. Для уральца это шанс взяться за ум и перезапустить карьеру на новом месте. Списывать его со счетов рано. Главное — попасть в клуб с хорошим тренером вратарей.

Среди почти 300 игроков, которые в среду выходят на рынок, присутствуют заслуженные фигуры с яркой и насыщенной карьерой. Патрис Бержерон — живая легенда «Бостона», идеальный центрфорвард, связывающий оборону и атаку. Его рекорд по количеству «Селки Трофи» (5 раз) превзойти в обозримом будущем — крайне сложная задача. Он один из лучших форвардов оборонительного плана в истории НХЛ, что не помешало ему в последнем сезоне не только выиграть индивидуальный приз, но и набрать 65 (25+40) очков в 73 матчах регулярного чемпионата. Через пару недель Бержерону исполнится 37 лет. Он размышляет над продолжением карьеры и дал понять, что в его мыслях только «Бостон». Или все может измениться в последнюю секунду? Такого игрока оторвут с руками и головой.

Защитник Пи Кей Суббан — очень харизматичный, позитивный и медийно активный персонаж, игра которого с годами потускнела. Выдающаяся «физика» стала проседать, и он превратился в заурядного хоккеиста. То же самое касается и тихони Фила Кесселла. Этот нападающий склонен к быстрому набору веса и всеми способами избегает внимания СМИ. Места их дальнейшей карьеры — одна из любопытных интриг открывающегося рынка.