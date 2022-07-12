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Где окажется Малкин? Что будет с остальными русскими без контрактов? Главные интриги рынка свободных агентов НХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Никита Задоров, Евгений Малкин и Илья Михеев.
Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Назем Кадри.
Фото USA Today Sports
Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports
Эвандер Кейн.
Фото USA Today Sports
Джек Кэмпбелл.
Фото USA Today Sports
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Рассказываем, за кого развернется борьба.

Вечером 13 июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов. «СЭ» выделяет десятку самых интересных игроков, которые могут сменить клубную прописку.

Евгений Малкин, нападающий, 36 лет
контракт в сезоне-2021/22 (в миллионах долларов в год): «Питтсбург», 9,5

Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Самая громкая новость последней недели — российский ветеран, всю карьеру в НХЛ проведший в «Пингвинз» и выигрывавший в их составе три Кубка Стэнли, готов покинуть команду. Переговоры о продлении Малкиным контракта с клубом велись в остром режиме, подробности периодически появлялись в СМИ, и даже супруга форварда подогревала ситуацию вроде бы невинными сообщениями в соцсетях. Менеджмент занял жесткую позицию, не желая выписывать россиянину длинное соглашение на четыре года, и предложил сделку на срок вдвое короче.

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О «хрустальности» игрока, который пропускает из-за травм много времени, знают все. В последний раз почти полный сезон (78 игр из 82) ему удалось провести четыре года назад. С тех пор проблемы со здоровьем стали постоянно вылезать наружу. Однако с клубными легендами в НХЛ так обращаться не принято, поэтому реакция Малкина понятна. Он еще в состоянии усилить второе звено и первую бригаду большинства любого клуба. Команд с реальными кубковыми амбициями и свободным местом под потолком по минимуму. Симпатичный почти для всей России виртуальный вариант с «Вашингтоном» хорош только для того, чтобы встретить хоккейную старость.

Джонни Годро, нападающий, 28 лет
контракт в сезоне-2021/22: «Калгари», 6,75

Малыш Джонни выдал фантастический сезон, набрал 115 очков и в списке бомбардиров уступил только самому Коннору Макдэвиду. Ведущее звено «Калгари», в котором вместе с Годро выходили Мэттью Ткачак и Элиас Линдхольм, в регулярном чемпионате было почти неудержимо. Однако сохранить игрока у себя в составе «Флэймз» оказалось тяжело. Предложение на длинный срок со средней зарплатой в 9,5 миллиона, о чем сообщали североамериканские инсайдеры, нельзя назвать вариантом, от которого нельзя отказаться.

Со стороны форвард может получить более выгодное предложение. Давно муссируются слухи о «Филадельфии» и «Нью-Джерси», откуда он сам родом. «Калгари» же надо еще договариваться с ограниченно свободным агентом Ткачаком, набравшим 104 очка. Два огромных контракта, которые устроили бы всех, выписать лидерам, пожалуй, невозможно — «Боливар не выдержит». Ситуация любопытна еще и тем, что никто не знает, как Годро адаптируется на новом месте. Его сложно назвать лидером, который тянет за собой других не только игрой, но и энергетикой.

Назем Кадри, нападающий, 31 год
контракт в сезоне-2021/22: «Колорадо», 4

Назем Кадри. Фото USA Today Sports
Назем Кадри.
Фото USA Today Sports

Канадец с ливанскими корнями контрактный год провел самым выдающимся образом — 87 (28+59) очков в 71 игре регулярного чемпионата и 15 (7+8) — в 16 матчах плей-офф. Роль Кадри в завоевании «Колорадо» Кубка Стэнли была весомой. Вдобавок ко всем своим достоинствам он перестал хватать глупые удаления и стал почти паинькой. Даже не поверишь, что раньше ему за разные грехи периодически выписывали дисквалификации. Остаться в «Эвеланш», где он идеально вжился в роль второго центра, было бы здорово и для него, и для команды.

В этом возрасте Кадри после выигрыша титула надо искать наилучшие условия. Второго такого шанса в карьере у него не будет. Через год истекает контракт лидера команды Нэйтана Маккиннона. Ему придется поднять зарплату примерно раза в два (с нынешних 6,3 миллиона), поэтому идти навстречу Назему сейчас невозможно. Кадри способен идеально закрыть позицию второго центра на ближайшие три-четыре года практически в любой команде, за исключением «Эдмонтона».

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Клод Жиру, нападающий, 34 года
контракт в сезоне-2021/22: «Флорида», 5

Ветеран, всю карьеру в НХЛ отыгравший в «Филадельфии», в последний дедлайн перебрался во «Флориду», где взбодрился и прибавил в результативности. Однако придать команде свежий импульс, несмотря на вполне сносную игру, Жиру не удалось. Все-таки его лучшие годы (однажды он набрал 102 очка) уже стали достоянием прошлого. В этом есть и большой плюс для новой команды возрастного форварда. Вряд ли его агент выдвинет условия, которые можно охарактеризовать как «и полцарства в придачу».

Жиру в своей карьере заработал много денег, но не выиграл Кубок Стэнли, всего однажды добравшись до финала. Логично будет увидеть нападающего в составе команды, имеющей шансы всерьез побороться за титул. Чем плох вариант с «Колорадо», который почти неизбежно потеряет Назема Кадри? Тем более что ранее «Эвеланш» уже проявляли интерес к Жиру.

Ондржей Палат, нападающий, 31 год
контракт в сезоне-2021/22: «Тампа-Бэй», 5,3

Ондржей Палат. Фото USA Today Sports
Ондржей Палат.
Фото USA Today Sports

После двух чемпионств и выхода в финал любой игрок должен думать о том, как максимально выгодно обеспечить свое финансовое будущее. Палат ранее не выкручивал рук «Тампе», получая умеренные деньги. Сейчас пришло время срывать джекпот. Удовлетворить запросы чеха «Болтс» оказались не в состоянии, даже очистив место в платежке после обмена защитника Райана Макдоны в «Нэшвилл», и форвард выходит на рынок.

Спрос на Палата должен быть огромным. Игрок, которого нельзя считать большой звездой (он всего однажды достиг отметки в 60 очков в регулярном чемпионате), в плей-офф действует эффективнее и часто забрасывает важные шайбы. Кубковый работяга, умеющий вкалывать на обеих сторонах площадки, станет прекрасным дополнением в первом звене к классному центру.

Винсент Трочек, нападающий, 28 лет
контракт в сезоне-2021/22: «Каролина», 6,25

Американец идеально подходит для роли второго центрального нападающего: быстрый, активный, с хорошим броском, неплохо видит площадку, способен помочь бригадам большинства. Одно время считалось, что у Трочека есть задатки большой звезды. До этого статуса ему добраться не удалось.

Последний плей-офф стал для него лучшим в карьере — 10 (6+4) очков в 14 матчах. Сохранить его в своих рядах «Каролине» было бы неплохо. Но клуб, похоже, собирается сделать ставку на более молодого и потенциально менее дорогого чеха Мартина Нечаса.

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Йон Клингберг, защитник, 29 лет
контракт в сезоне-2021/22: «Даллас», 6

С тех пор как в «Далласе» буйным цветом заблистали таланты финского защитника Миро Хейсканена, стало понятно, что уход Клингберга из команды станет делом временем. Швед — классный атакующий защитник, которому временами по-прежнему недостает надежности у своих ворот. Держать двух очень дорогих и примерно схожих по функционалу защитников при наличии жесткого потолка зарплат сложно без ущерба для остального состава.

Клингберг уступает финскому коллеге, поэтому с ним расстанутся, пусть и с тяжелым сердцем. Сейчас швед будет претендовать как минимум на сумму в районе 7,5 миллиона долларов в год на долгосрочном контракте, и претенденты на него найдутся. В эпоху Йоси, Макара, Хьюза, Фокса и Хейсканена защитники такого плана всегда пригодятся.

Эвандер Кейн, нападающий, 30 лет
контракт в сезоне-2021/22: «Эдмонтон», 1,375

Эвандер Кейн. Фото USA Today Sports
Эвандер Кейн.
Фото USA Today Sports

В «Эдмонтоне» сумасбродный форвард обрел то, что искал, — классных партнеров и душевное равновесие. Рядом с Коннором Макдэвидом у Кейна многое получалось, особенно в снайперском плане — 22 гола в 43 играх регулярного чемпионата и 13 в 15 матчах плей-офф. Остаться в «Ойлерз», где 30-летний нападающий уверенно смывал грязные пятна со своей былой репутации, было бы идеально.

Генеральный менеджер Кен Холланд очень толково расчистил место в платежной ведомости, но сторону игрока полученное предложение не устроило. По слухам, ему давали около 5 миллионов долларов в год. Агент Дэн Мильштейн заявил, что Кейн будет изучать варианты на рынке. С учетом скандального прошлого игрока (драки, громкий развод, ставки и прочий набор «джентльмена») любой клуб сознательно обречен идти большой на риск. Сомнительно, что форварда завалят деньгами.

Дарси Кемпер, вратарь, 32 года
контракт в сезоне-2021/22: «Колорадо», 5,5

Рынок вратарей в нынешнее межсезонье скудный. После того как «Детройт» выменял Вилле Хуссо у «Сент-Луиса», особо не разбежишься. С учетом этого фактора на Кемпера, который много лет находится в НХЛ на хорошем счету и только что выиграл Кубок Стэнли, должна развернуться охота. Это добротный середняк, который не входит в элиту. За его плечами всего четыре сезона в качестве твердого первого номера и не слишком убедительная игра в плей-офф. Но титул способен перевесить все сомнения. С посторонним человеком в воротах этого не сделаешь. «Вашингтон», избавившийся от Витека Ванечека и Ильи Самсонова, говорят, в числе основных претендентов.

Джек Кэмпбелл, вратарь, 30 лет
контракт в сезоне-2021/22: «Торонто», 1,8

Джек Кэмпбелл. Фото USA Today Sports
Джек Кэмпбелл.
Фото USA Today Sports

В молодости американец считался дико одаренным, но авансы не оправдал и только в 30 лет провел первый сезон в роли основного вратаря клуба НХЛ. Два года в «Торонто» стали его лучшим временем, несмотря на давление, с которым приходится сталкиваться любому игроку в этом городе. Ментально Кэмпбелл должен быть готовым уже ко всему.

Считается, что он подпишет контракт с «Эдмонтоном»: в столице Альберты не первый год пытаются найти надежного голкипера, способного взвалить на себя роль первого номера. Американец больше подходит для команд, в которых делается ставка на оборону. Он не слишком эффективен, когда его бросают на произвол судьбы. За «Ойлерз» такое водится. Однако особенно выбирать не приходится. Василевские и Шестеркины на дороге не валяются.

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Где окажутся Михеев и Задоров?

Помимо Малкина, который явно выделяется на общем фоне, с нетерпением среды ждут еще несколько россиян. Их карьера может круто измениться. В идеальной ситуации находятся нападающий Илья Михеев («Торонто») и в меньшей степени защитник Никита Задоров («Калгари»). У их агента Дэна Мильштейна на руках все козыри, и из нынешней ситуации он обязан выжимать денежный максимум.

Илья Михеев. Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Играй Михеев в менее популярном, но более сильном клубе, чем «Торонто», то мог бы пойти по пути Валерия Ничушкина. Челябинец изначально был одарен побольше, но оба игрока раскрылись за счет колоссального объема работы и самоотдачи. «Мэйпл Лифс» с радостью удержали бы омича, если бы не ситуация с потолком зарплат. Михеев набрал 32 (21+11) очка в 53 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) — в 7 играх плей-офф. Он может претендовать на увеличение своей зарплаты (2,19 миллиона) как минимум в два раза, хотя некоторые эксперты утверждают даже о 5 миллионах. Оптимизм приглушает только сомнение, что Михеев способен стабильно исполнять свою роль в топ-6 нападения.

Задоров на уровне НХЛ — защитник с ограниченным функционалом, хотя в юности считался универсалом с атакующими задатками, а не только силовиком. Последний сезон (3,75 миллиона) в «Калгари» он может занести себе в актив и обоснованно рассчитывает на длинный контракт с ежегодной зарплатой примерно в 4,2-4,4 миллиона. По слухам, им интересуется «Сент-Луис». В своих лучших матчах Задоров очень эффективен, ближе к 27 годам стал действовать стабильнее и надежнее.

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Защитник Илья Любушкин после обмена из «Аризоны» не затерялся в «Торонто» и поднял свои акции. С неба звезд не хватает. Действует просто, надежно и самоотверженно, что ценится всегда и везде. Он получал 1,35 миллиона и сейчас заслуживает цифры в районе 2. У нападающих Владислава Наместникова («Даллас») и Евгения Свечникова («Виннипег») положение дел чуть похуже. Возможно, их будущее решится позднее. При всем к ним уважении выдающихся способностей по состоянию на текущий момент у них нет. Это старательные игроки, которых в НХЛ хватает. Наместников чуть тоньше и периодически появлялся в топ-6. В другие времена их постарались бы переманить в КХЛ длинным рублем. Сейчас ими при лучшем раскладе заткнут дыры в средних клубах, хотя за Свечникова может замолвить слово в «Каролине» его младший брат Андрей.

Вратарь Илья Самсонов в списке свободных агентов оказался внезапно. «Вашингтон», разуверившись в его способности вырасти в качественного первого номера, не сделал квалификацию 25-летнему россиянину. Для уральца это шанс взяться за ум и перезапустить карьеру на новом месте. Списывать его со счетов рано. Главное — попасть в клуб с хорошим тренером вратарей.

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Среди почти 300 игроков, которые в среду выходят на рынок, присутствуют заслуженные фигуры с яркой и насыщенной карьерой. Патрис Бержерон — живая легенда «Бостона», идеальный центрфорвард, связывающий оборону и атаку. Его рекорд по количеству «Селки Трофи» (5 раз) превзойти в обозримом будущем — крайне сложная задача. Он один из лучших форвардов оборонительного плана в истории НХЛ, что не помешало ему в последнем сезоне не только выиграть индивидуальный приз, но и набрать 65 (25+40) очков в 73 матчах регулярного чемпионата. Через пару недель Бержерону исполнится 37 лет. Он размышляет над продолжением карьеры и дал понять, что в его мыслях только «Бостон». Или все может измениться в последнюю секунду? Такого игрока оторвут с руками и головой.

Защитник Пи Кей Суббан — очень харизматичный, позитивный и медийно активный персонаж, игра которого с годами потускнела. Выдающаяся «физика» стала проседать, и он превратился в заурядного хоккеиста. То же самое касается и тихони Фила Кесселла. Этот нападающий склонен к быстрому набору веса и всеми способами избегает внимания СМИ. Места их дальнейшей карьеры — одна из любопытных интриг открывающегося рынка.

Винс Трочек
Владислав Наместников
Дарси Кемпер
Джек Кэмпбелл
Джонни Годро
Евгений Малкин
Евгений Свечников
Илья Любушкин
Илья Михеев
Илья Самсонов
Йон Клингберг
Клод Жиру
Назем Кадри
Никита Задоров
Ондржей Палат
Патрис Бержерон
Пи-Кей Суббан
Филип Кессел
Эвандер Кейн
Хоккей
НХЛ
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