«Поначалу бросались друг в друга бутылками, постоянно цапались». Как Панарин начинал играть с Кейном
Из КХЛ — в первое звено топ-клуба НХЛ
Жизнь точно лучший драматург. Обмен Патрика Кейна в «Нью-Йорк Рейнджерс» к Артемию Панарину закольцевал историю, которая началась восемь лет назад.
Свободного агента Панарина, никогда не игравшего в НХЛ, хотели многие. «Торонто» даже изготовил для него игровой свитер, фото которого отправил игроку. «Монреаль», «Калгари» — претендентов хватало.
Сказали ему и о том, что «Чикаго», тогда топ-топ-клуб, ищет партнера по звену суперзвезде Кейну и видит такового в его лице. Теме это понравилось, но он понимал, что в НХЛ ему надо будет начинать с нуля и, если он сразу не покажет товар лицом, никакого Кейна ему не видать.
Но «Чикаго» и как команда, атакующая и комбинационная (недаром и генменеджером был сын Скотти Боумэна Стэн, и тренером — Джоэль Кенневилль), ему подходила. И Панарин не побоялся прийти к действующим обладателям Кубка Стэнли на зарплату новичка, вчетверо (!) уступавшую той, что он получал в СКА. Жизнь его за эту хоккейную, а не денежную начинку отблагодарит...
Полгода спустя, в январе 2016-го, я в Торонто шел на Панарина. И на «Чикаго», которое живьем в его тогдашнем статусе мне посчастливилось увидеть единственный раз в жизни. Мне страшно хотелось изумиться. Воскликнуть по-русски любимое Панариным: «Блин!»
Через три часа я уходил из торонтского ледового дворца счастливым. Вечер удался уже после второй голевой передачи Панарина — на пустые ворота Кейну, да чтобы тот успел еще выкурить виртуальную сигару, бросить даже не с первого, а со второго касания... Это было — ах!
И я вспомнил, как часами ранее, во время беседы в отеле Four Seasons, где остановился «Чикаго», мы с Панариным говорили о Кейне.
— А он ведь твой должник, — заметил я Артемию.
Ведь без панаринского гола в пустые ворота «Виннипегу» Патрик не побил бы вечный клубный рекорд Бобби Халла — 22 матча подряд с набранными очками.
Гол тот вышел уникальным. Шли последние секунды, и тут Кейн рукой отдал пас Панарину внутри своей зоны. То, что именно внутри, было ключевым — в таком случае судейский свисток молчит. Артемий выпорхнул из зоны, ушел к борту и, не доходя до чужой синей линии, бросил. И попал. И рухнул рекорд.
— Должник-то должник, — хмыкнул Панарин, — но долг все никак не отдаст, е-мое!
— Не проставляется?
— Нет, пас пусть голевой отдаст!
А вечером на две его передачи Кейн все-таки ответил своей. Тема забил — и они вместе, 27-летний американец и 24-летний не говоривший по-английски русский, словно братья-близнецы (похожи и габариты, и катание, и стиль игры), по-мальчишески радовались очередному голу.
А закончилось все хет-триком Кейна, между прочим, первым в жизни в регулярных чемпионатах НХЛ. Панарин и тут был рядом, только шайбы во время этой атаки коснуться не успел, а то для полного счастья случился бы еще и ассистентский хет-трик. И хоть дело было на выезде, на лед торонтского 19-тысячника полетели десятки бейсболок — хоккейный знак празднования трех шайб, забитых одним игроком. Лететь-то от Чикаго до Торонто отнюдь не на край света.
Часы в знак благодарности
О взаимодействии Кейна и Панарина лучше всего сказал Игорь Ларионов. Мы беседовали с Профессором в 2016 году, и он сформулировал сочно:
— Будучи нестандартным мастером, ты не можешь играть с двумя сантехниками. Есть такое хоккейное выражение. С тобой должен играть артист, художник, Пикассо. Вот связка Панарин — Кейн — четкое подтверждение этому.
Три года спустя, когда Панарин уже играл в «Коламбус Блю Джекетс», я приехал на Матч звезд НХЛ-2019 в Сан-Хосе. С трудом продрался к Кейну сквозь толпу репортеров, которые обожают Патрика за подвешенный язык и гарантию, за то, что никакой банальщины он не произнесет. И спросил: мол, недавно стало известно, что Артемий Панарин подарил вам дорогие часы больше чем за десять тысяч долларов в благодарность за то, что в первые два сезона вы «кормили» его голевыми передачами и тем самым помогли получить серьезный бонус к контракту.
Американец широко улыбнулся и, даже не дослушав вопрос, среагировал моментально:
— Да, так и было! Мы приехали с «Чикаго» на матч в Коламбус и вечером за день до игры встретились с Артемием.
— Болтали с ним больше получаса, а в конце разговора Панарин вручил мне коробку, — продолжил Кейн. — Я даже не знал, что внутри, сразу открывать не стал. А когда уже спустя время сделал это, то обнаружил там прекрасные часы.
— Ваша реакция?
— Для меня это, конечно, особенный момент. Он очень хорошо характеризует Панарина как человека. Это не так часто встретишь — парень через полтора года после обмена в другую команду подумал обо мне! Хлебушек — мой большой друг. Он был одним из тех парней, с которым мы больше всего общались в «Чикаго» вне льда.
— Даже несмотря на его слабенький английский?
— Да, не идеальный — ну и что? Артемий очень открытый человек, к нему все в «Чикаго» относились здорово. И в «Коламбусе» он подтверждает свой уровень. Мне очень нравилось и проводить с ним время, и, конечно, играть с ним в одном звене. У нас с ним сложилась замечательная «химия». Вне площадки отлично общались и понимали друг друга, а на льду ему переводчик не нужен!
Интересно, о чем подумал Кейн, получив те часы от Темы. Может, об этих странных русских — эмоциональных, непрактичных, сентиментальных? Об этом мы вряд ли узнаем, зато самого Панарина в разговоре для книги «Русские дороги к хоккейной мечте» я спросил, откуда возник такой порыв спустя столько времени после обмена.
— Порыв был сразу же, просто сначала руки не доходили. Я в принципе человек благодарный, как мне кажется. С финансами сейчас стараюсь обращаться умно, но на такие вещи денег не жалею. Кстати, рад, увидев в одном из интервью, что он носит эти часы. На самом деле они очень крутые. Не в плане дороговизны, а для тех, кто в часах шарит. «Ролекс Дайтона», очень редкие, их достаточно сложно найти. Мне было очень приятно увидеть их у него на руке.
Самое интересное, что поначалу в играх они с Кейном сильно ругались. Потому что, по словам Панарина, он пришел в «Чикаго» с «менталитетом простого русского парня, который никогда в обиду себя не давал». Даже в КХЛ старшие ребята ему никогда не говорили: давай, мол, пас, соберись. А Патрик, человек вспыльчивый и любящий быть с шайбой, начал выговаривать. Тема — сразу в штыки:
— Мы даже бутылками друг в друга бросались на скамейке, постоянно цапались...
Но вскоре во всем разобрались, заговорили на одном хоккейном языке. А открытость Теминого характера такова, что недостаток английской лексики никогда ему в общении не мешал. Дискомфорта он не испытывал, шутил на своем уровне — и все его понимали. У него по театру мимики и жестов все ясно. Поэтому, говорит, хорошо английский и не выучил...
— Классный пацан! — говорил мне Кейн о Панарине. — Два сезона, которые мы играли вместе, были просто супер! По-прежнему улыбаюсь, когда вспоминаю его приколы. Он очень смешной!
Шоковый обмен в «Коламбус»
23 июня 2017-го вдруг случилось то, чего Панарин мог ожидать меньше всего. Его обменяли. В обратном направлении проследовал мощный форвард Брэндон Саад, который уже выигрывал с «Чикаго» два Кубка — и в руководстве решили, что он и есть тот недостающий ингредиент, без которого «Блэкхокс» уже два года ничего не может сделать в плей-офф. А Тема к тому же оказался слишком дорог — разумеется, на взгляд боссов — для и без того очень высокооплачиваемой команды.
— В клубе беспокоились насчет следующего контракта Панарина, — рассказал мне Скотти Боумэн, и он знал, о чем говорит, поскольку генеральным менеджером «Чикаго», напомню, работал его сын. — Если бы у «Чикаго» было место под потолком зарплат, его бы оставили. Но «Ястребы» знали, что ему придется платить 9-10 миллионов. А у них уже были Тэйвз и Кейн с такими же зарплатами. «Блэкхокс» увязли в них.
Тема был тем трейдом страшно расстроен и оскорблен.
— От обмена Тема охренел, честно. В шоке был, — вспоминал его друг хоккеист Георгий Белоусов. — Говорил: «Я же ничего не сделал, чтобы меня обменяли! Из-за чего?!»
Он, конечно же, рассуждал как игрок, а не как генменеджер. «Вначале был полный шок, — подтверждал мне Панарин. И злость на Стэна Боумэна тоже была. Он не хотел и не мог понять, что это — бизнес. Здоровый энхаэловский бизнес.
«Езжай в «Коламбус» и покажи им всем Кузькину мать!» — по-хрущевски напутствовал Артемия его дед Владимир Ильич Левин (не Ленин, не путайте).
И он докажет. А потом признается, что мотивация доказать, что он способен играть на таком уровне не только с Кейном, а с кем угодно, была для него важнейшей.
В «Коламбусе» у Артемия и близко не было партнеров по звену калибра Кейна — а очков стало больше. Впервые в карьере он преодолел рубеж в 80 очков, а на второй сезон поднял планку еще выше — с 82 до 87. И, что еще ценнее, оба сезона команда из штата Огайо выходила в плей-офф. И пусть соперника номер один, будущего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтона», на первом этапе одолеть не получилось, но семь очков Темы в шести матчах, включая шайбу в овертайме первой встречи, показали всем: Панарин — «плейоффный» игрок.
— Мне всегда казалось, что Панарин скорее распасовщик, чем снайпер, а для крайних нападающих это не слишком частое явление, — рассуждал Кейн, когда они уже играли в разных клубах. — В этом сезоне можно увидеть, что он тащит их команду. Скучаю по нему. У Хлебушка есть удивительная способность — менять ход игры своими усилиями. За ним всегда в кайф наблюдать — и всякий раз, когда показывают матч с его участием, я не переключаю канал. Мне хочется его смотреть! Хоккей — это бизнес. И ты понимаешь, что в нем происходят самые разные обмены. Безусловно, нам Панарина не хватает.
Еще одна любопытная мысль Артемия, высказанная уже после подписания суперконтракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», затрагивала в том числе и Кейна:
— Может, людям это сложно понимать, но я свои силы оцениваю хорошо, уверен в себе. Переходя в «Коламбус», осознавал, что делать дело теперь будет гораздо сложнее. Но уверенности не утратил. И теперь благодарен судьбе, что все повернулось именно так, потому что я стал сильней. Если бы играл с Кейном до сегодняшнего дня, то подписал бы меньший контракт, чем сейчас.
Тема имел в виду то, что в «Блю Джекетс» он доказал: уровень партнеров на его игру не влияет никак. Белоусов, смеясь, цитировал мне Панарина: «Мне ***** (все равно), с кем. Я играю в свой хоккей».
С Кейном или без Кейна, с художниками или сантехниками в тройке, в Иллинойсе, Огайо или позже в Нью-Йорке он вел и ведет за собой команду, играл и играет в топ-звене, стабильно набирал и набирает кучу очков, выигрывал и выигрывает матчи. Курс валюты панаринского хоккея не зависит от условий, в которых он играет.
И вот теперь они снова вместе — только теперь уже не Панарина взяли к Кейну, а Кейна — к Панарину.
И очень хочется, чтобы закольцовка этой истории заключалась еще и в том, чтобы Артемий, не побоявшийся подписать контракт новичка с действующими обладателями Кубка Стэнли, взял-таки сам этот самый трофей после воссоединения со своим первым и пока единственным в карьере топ-партнером.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|60
|40
|20
|85
|3
|Рейнджерс
|61
|35
|26
|79
|4
|Айлендерс
|64
|31
|33
|70
|5
|Питтсбург
|60
|30
|30
|69
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|62
|23
|39
|57
|8
|Коламбус
|61
|20
|41
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|60
|47
|13
|99
|2
|Торонто
|61
|37
|24
|82
|3
|Тампа-Бэй
|60
|37
|23
|78
|4
|Баффало
|59
|31
|28
|66
|5
|Флорида
|62
|30
|32
|66
|6
|Оттава
|60
|30
|30
|64
|7
|Детройт
|60
|28
|32
|64
|8
|Монреаль
|60
|26
|34
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|61
|32
|29
|77
|2
|Миннесота
|61
|34
|27
|74
|3
|Колорадо
|59
|34
|25
|73
|4
|Виннипег
|61
|35
|26
|72
|5
|Нэшвилл
|58
|29
|29
|64
|6
|Сент-Луис
|60
|26
|34
|57
|7
|Аризона
|61
|21
|40
|51
|8
|Чикаго
|60
|21
|39
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|62
|34
|28
|76
|3
|Эдмонтон
|62
|33
|29
|74
|4
|Сиэтл
|60
|33
|27
|72
|5
|Калгари
|61
|27
|34
|67
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|61
|18
|43
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|2.03
|03:30
|
Филадельфия – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Эдмонтон – Торонто
|5 : 2
|2.03
|04:30
|
Даллас – Аризона
|4 : 2
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 7
|2.03
|06:00
|
Вегас – Каролина
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|118
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|90
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|86
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|60
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|59
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|46
|2.29