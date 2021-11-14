Панарина освистали болельщики его бывшего клуба. Он ответил дублем!

За полчаса забил столько же, сколько за весь сезон.

Несколько дней назад «Рейнджерс» стали первыми в НХЛ, кому в этом чемпионате удалось обыграть «Флориду» в основное время. Без невероятной игры Игоря Шестеркина этого бы не случилось, но победа помогла коллективу Жерара Галлана обрести уверенность в себе после трех поражений подряд. Сегодня ньюйоркцы вновь набрали два очка, обыграв на этот раз довольно крепкий «Коламбус».

Продолжительный отдых после игры с «Пантерз» пошел на пользу «бродвейцам», которые в гостях выглядели очень бодро. «Рейнджерс» нанесли по воротам Элвиса Мерзликина 41 бросок, при этом были невероятно активны в силовой борьбе (28-10). Несмотря на не самое удачное начало матча, когда Якуб Ворачек забил в большинстве, гости сумели реабилитироваться еще до перерыва. Третью шайбу в текущем сезоне забросил Артемий Панарин, для которого старт чемпионата выдался неоднозначным. Передачи — это, конечно, хорошо, но от главного форварда в Нью-Йорке ждут более впечатляющих снайперских показателей.

Cousin Greg approves. pic.twitter.com/2R8Y6xqL2S — New York Rangers (@NYRangers) November 14, 2021

Одна из причин сложившейся ситуации — отсутствие вариативности звена. Райан Строум по-прежнему остается единственным вариантом для россиянина в центре, а на правом краю продолжает сыпаться Каапо Какко, у которого в десяти матчах сезона ноль очков. Неудивительно, что при таких раскладах Артемий набирает баллы в основном в большинстве. Однако сегодня это получилось сделать в равных составах после красивой атаки с участием Строума и защитника Адама Фокса.

На седьмой минуте второго периода «Коламбус» вновь вышел вперед, но «Рейнджерс» выдали сумасшедший отрезок, который стал ключевым в матче. «Бродвейцы» за 63 секунды сумели отличиться трижды. Это самые быстрые три шайбы клуба с ноября 1993 года, когда ньюйоркцы забили три гола за 60 секунд. В скорострельной голевой феерии поучаствовал и Панарин, который впервые в сезоне отметился дублем и сделал это вновь в равных составах с передачи все того же Строума. А болельщики освистали Артемия, который два сезона тащил их любимый клуб.

«Коламбус» — удобный соперник для Артемия. В этом чемпионате команды встретились во второй раз, а в предыдущей встрече три паса россиянина помогли «Рейнджерс» одержать победу со счетом 4:0. Интересно, что тогда дублем отметился Кри Крайдер, который сегодня повторил сценарий. Американский нападающий просто бесподобен на пятаке, хотя не воспользоваться такой прекрасной передачей от Мики Зибанежада — было бы преступлением.

«Блю Джекетс» сумели вернуть интригу и за семь минут до конца третьего периода отличились еще раз. Однако главным эпизодом стала не шайба, записанная на Александра Тексье после броска Владислава Гаврикова, а столкновение с Шестеркиным. Причем виновником инцидента стал форвард «Рейнджерс» Патрик Немет. Швед толкал Тексье на своего же вратаря, в результате чего российский голкипер мог получить травму. В итоге Игорь отправился в раздевалку, а место в воротах занял Александр Георгиев.

К счастью, после матча Жерар Галлан сообщил, что с Шестеркиным все в порядке, но канадскому тренеру стоит провести с Неметом беседу. В последнее время все больше становится случаев, когда хоккеисты хотят инициировать атаку на вратаря и толкают соперников на своих же партнеров. Если Шестеркин получит серьезную травму в одном из таких эпизодов, то команда из Нью-Йорка стремительно отправится на дно турнирной таблицы.

В целом болельщики «Рейнджерс» сегодня могут быть довольны игрой своей команды. «Коламбус» выглядел неплохо, но на очки не наиграл. Если бы не игра Мерзликина, то интрига в матче могла бы закончиться гораздо раньше. Поклонники «Блю Джекетс» вновь ждали дебютный гол Егора Чинахова, но за 15 минут игрового времени россиянин отметился лишь удалением, двумя бросками и показателем полезности «-1». Пока Егору доверяют место в топ-6 и второй бригаде большинства, но расслабляться ни в коем случае нельзя. После возвращения в строй Макса Доми и Патрика Лайне все может заметно поменяться не в пользу россиянина.