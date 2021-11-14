Русская ночь в НХЛ: Тарасенко и Бучневич зажигают в «Сент-Луисе», а вратари тащили в Тампе

Обзор матчей НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сент-Луис» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Шей — 1 (Ахо, Свечников), 1:15 — 1:0. Ахо — 6 (бол., Деанджело, Свечников), 23:44 — 2:0. Бучневич — 4 (бол., Томас, Кайру), 32:30 — 2:1. Тарасенко — 6 (Барбашев, Томас), 40:48 — 2:2. Смит — 1 (Деанджело, Мартинук), 57:03 — 3:2.

Вратари: Лион — Хофер (57:09).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (7+9+8) — 29 (6+13+10).

Наши: Свечников (19.01/1/0) — Барбашев (15.01/0/0), Бучневич (20.36/5/0), Костин (9.44/0/0), Тарасенко (17.56/4/-1).

14 ноября. Роли. PNC Arena.

«Сент-Луис» потерпел второе поражение подряд. Как и в прошлом матче с «Нэшвиллом», шайба Владимира Тарасенко не помогла «блюзменам» разжиться двумя очками. Сегодня все закончилось по схожему сценарию, но на этот раз в основное время. За три минуты до окончания третьего периода «Каролина» забросила победную шайбу и одержала победу в очень напряженном матче.

Трое из четырех россиян в составе «Блюз» отметились набранными баллами. Павел Бучневич забил четвертый гол в текущем сезоне и сделал это при розыгрыше большинства. Пока экс-форвард «Рейнджерс» не очень стабилен в новой команде, но в последних пяти встречах на его счету 4 (3+1) очка. Павел набирает форму, эффективно помогает команде в обороне, а теперь и дела в атаке пошли вверх.

У Тарасенко был небольшой спад после ударного старта чемпионата, и форвард на протяжении трех матчей не мог набрать очки. Кажется, неудачный отрезок для Владимира позади. Активные действия у ворот соперника закончились логично, и персональная опека от Тони Деанджело не стала помехой для российского нападающего. Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне, а шикарную голевую передачу отдал ему Иван Барбашев.

Не ушел со льда без очков и форвард «Каролины» Андрей Свечников. Он поучаствовал в двух голевых атаках своей команды — при розыгрыше большинства, которое реализовал Себастиан Ахо, и в эпизоде с голом Брэди Шея. Россиянин набрал 17 (7+10) баллов в 13 матчах сезона и в данный момент находится на ходу.

Василевский выиграл битву вратарей

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Марун — 2 (бол., Колтон, Киллорн), 12:17 — 1:0. Хедман — 2 (Катчук, Богосян), 29:02 — 2:0. Юбердо — 4 (Барков, Карлссон), 32:59 — 2:1. Луостаринен — 5 (Экблад, Ломберг), 33:35 — 2:2. Пойнт — 5 (Палат), 62:13 — 3:2.

Вратари: Василевский — Бобровский.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 24 (6+9+7+2) — 28 (6+11+9+2).

Наши: Сергачев (23.23/1/+1) — -.

14 ноября. Тампа. Amalie Arena.

Дерби Флориды становится уже самым настоящим украшением лиги. Матчи между «Пантерз» и «Тампой» в последних сезонах не бывают унылыми. Сегодняшний не стал исключением. Пожалуй, лучше всего охарактеризует это противостояние битва Брэйдена Пойнта и Патрика Хорнквиста. Ну как тут заскучаешь?

The Battle of Florida is alive and well pic.twitter.com/53QF2gDOva — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 14, 2021

Одним из главных героев матча стал Андрей Василевский, который был признан второй звездой встречи и отразил 26 бросков из 28. Голкипер «Тампы» спас свою команду в овертайме и записал в свою копилку очередное чудо-спасение. На это можно смотреть вечно. Лучший вратарь мира здесь и сейчас.

Российская дуэль голкипера осталась за Андреем. Сергей Бобровский ничего не смог поделать с издевательским броском Брэйдена Пойнта, который и решил исход встречи. Передача Ондржея Палата мало чем уступает блестящему голу.