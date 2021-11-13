«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина

Сын Бретта Халла дизлайкнул гол капитана «Вашингтона».

Забив «Коламбусу», российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место в истории по голам в регулярных чемпионатах НХЛ (742). Он обошел знаменитого Бретта Халла, который сразу же поздравил Овечкина со знаменательным событием: «Алекс, поздравляю с четвертым местом в списке лучших снайперов всех времен. У меня есть замечательный друг Уэйн Гретцки. Когда ему удается хороший удар на поле для гольфа, он говорит: «Нужно оправдывать прозвище, которое тебе дали». Что ж, Алекс, Великая Восьмерка, ты оправдал свое прозвище — и более чем. Еще раз поздравляю, продолжай подниматься по этой лестнице. Я не желаю тебе ничего, кроме успеха. Так держать!»

А вот сын Халла Джуд не слишком обрадовался тому, что его отец опустился на пятое место в рейтинге. Он ретвитнул гол Овечкина и прокомментировал его эмодзи четырех больших пальцев, опущенных вниз.

Реакция не заставила себя долго ждать. Некоторые комментарии были корректными.

«Ты можешь гордиться своим отцом и при этом уважать успехи других. Это называют уважением».

«Эй, приятель, не злись ты так. Твой отец был очень хорош, но Ови лучше».

Бретт Халл. Фото Getty Images

«Мужик, ты вообще не прав. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Бретт Халл знал, что его достижение падет, и поздравил Овечкина. Повзрослей уже, это все равно когда-нибудь случилось бы».

Но некоторые пользователи не стеснялись в выражениях.

«Ха-ха, Ови понадобилось на 59 матчей меньше, чтобы обойти твоего отца. Не плачь!».

«Папе за тебя стыдно».

«Смотри и завидуй. Ови велик, а ты пустышка».

Не преминули комментаторы и потроллить самого Джуда: «Твой отец — легенда НХЛ, а твое самое главное достижение в жизни — стримы на Twitch». Кажется, в тот момент, когда он делал ретвит, ему на самом деле стоило переключиться на игру.