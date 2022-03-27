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Сегодня, 06:30

Овечкин снова забивает! Его «Вашингтон» подходит к плей-офф в отличной форме

Овечкин забросил победную шайбу в матче НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
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Гол Александра стал победным

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Голы: Хьюз — 22 (Шарангович, Мерсер), 20:55 — 0:1. Уилсон — 20 (Шири, Карлсон), 22:47 — 1:1. Сиверсон — 10 (Грэйвс, Боквист), 27:17 — 1:2. Макмайкл — 9 (Шульц, Карлсон), 42:08 — 2:2. Бэкстрем — 6 (Манта), 46:56 — 3:2. Овечкин — 42 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 51:48 — 4:2. Братт — 22 (Хьюз, Хишир), 59:28 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Доус.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 22 (7+9+6) — 38 (10+12+16).
Наши: Кузнецов (18.10/1/-1), Овечкин (17.32/2/+1), Орлов (23.12/1/0) — -.
27 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.

«Вашингтон» проводил второй матч за два дня, и после непростой выездной встречи с Баффало команда вернулась домой, где их ждал «Нью-Джерси». Несмотря на заметную усталость, «столичные» сумели вновь победить, да и иначе в этот вечер быть не могло. Перед матчем «Кэпиталз» организовали торжественную церемонию в честь Никласа Бэкстрема, который 10 марта вторым в истории клуба набрал 1000-е очко в НХЛ. Партнеры не подвели и помогли шведскому форварду закончить встречу в хорошем настроении.

Однако начиналось все для хозяев не лучшим образом. В атаке команда выглядела блекло, а на первой минуте второго периода Джек Хьюз с передачи белорусского форварда Егора Шаранговича открыл счет. «Девилз» ожидаемо смотрелись свежее соперника, но ответ «Кэпиталз» не заставил себя долго ждать. Том Уилсон забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и восстановил равновесие. Канадский нападающий находится в отличной форме и в последних четырех играх набрал 5 (2+3) очков.

Игроки «Нью-Джерси» здорово комбинировали и всего через несколько минут благодаря голу Дэймона Северсона вновь вышли вперед. На перерыв гости отправились, ведя в счете, и казалось, что у «Вашингтона» не останется сил на рывок в третьем периоде. Однако хозяева выдали шикарный игровой отрезок и за девять минут отличились трижды. Автором одной из шайб стал Никлас Бэкстрем, который не забивал с девятого марта, но в свой праздничный вечер привел в восторг всю арену.

Клуб хорошо подготовился к такому сценарию, и на лед высыпали огромное количество пластиковых яблок, на каждом из которых было написано «Бэкстрем-1000». Матч даже пришлось на несколько минут остановить, чтобы работники сумели убрать площадку. Овечкин время даром не терял и забросил несколько яблок прямо в ворота. Помогло это или нет, но совсем скоро в большинстве Александр забил свой 42-й гол в текущем чемпионате и сделал счет на табло 4:2. Теперь в его активе 78 (42+36) очков. В прошлой игре он превзошел достижения Джонни Бьюсика и Брендана Шенахана и вышел на четвертое место по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 или более лет, а уже сегодня сравнялся с Филом Эспозито на третьей строчке. Впереди по этому показателю остались только Горди Хоу (44) и Теему Селянне (48).

Помог Александру отличиться Евгений Кузнецов, который набрал очки (7+8) уже в 12-м матче подряд. Это лучшая серия для игроков «Кэпиталз» с ноября — декабря 2018 года, когда Александр Овечкин набирал очки в 14 встречах подряд. «Кузнецов очень хорош на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря и стартовых матчей. Его скорость, креативность и атакующие навыки добавляют нам динамики. Он в самом деле увеличивает наш темп при игре в атаке», — говорит главный тренер команды Питер Лавиолетт. На счету Кузнецова 65 (22+43) баллов в 65 матчах, и сегодня он вошел в десятку лучших распасовщиков в истории клуба (332).

Несмотря на все это, «Нью-Джерси» выдал мощную концовку. За две минуты до финальной сирены гости сняли голкипера и сумели сократить отставание. Все это время игроки «Вашингтона» не могли толком выйти из своей зоны. У «Девилз» был шанс даже сравнять счет, но команде не хватило везения и времени. Таким образом, гол Овечкина стал 121-м победным в его карьере, и по этому показателю он сравнялся с Горди Хоу. Впереди остался только Яромир Ягр со 135 шайбами.

«Кэпиталз» продолжают уверенно шагать навстречу плей-офф, и в последних десяти играх команда одержала семь побед. Однако теперь «столичных» ждет непростой график и матчи против «Каролины», «Миннесоты», «Тампы», «Питтсбурга» и «Бостона».

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Никлас Бэкстрем
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 63 28 35 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 65 23 42 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 64 44 20 94
2 Бостон 65 41 24 87
3 Тампа-Бэй 64 40 24 86
4 Торонто 64 40 24 85
5 Детройт 65 26 39 60
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 65 18 47 46
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 63 39 24 82
3 Сент-Луис 64 35 29 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 66 31 35 72
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 64 20 44 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
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27.03 02:00
Даллас – Ванкувер
 1 : 4
27.03 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 3
27.03 02:00
Монреаль – Торонто
 4 : 2
27.03 02:00
Оттава – Флорида
 3 : 4 Б
27.03 03:00
Миннесота – Коламбус
 3 : 2 ОТ
27.03 03:00
Сент-Луис – Каролина
 2 : 7
27.03 05:00
Калгари – Эдмонтон
 9 : 5
27.03 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 4 : 2
27.03 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 1
27.03 21:00
Айлендерс – Тампа-Бэй
 - : -
27.03 23:59
Питтсбург – Детройт
 - : -
27.03 23:59
Рейнджерс – Баффало
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 65 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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