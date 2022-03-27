Овечкин снова забивает! Его «Вашингтон» подходит к плей-офф в отличной форме
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Голы: Хьюз — 22 (Шарангович, Мерсер), 20:55 — 0:1. Уилсон — 20 (Шири, Карлсон), 22:47 — 1:1. Сиверсон — 10 (Грэйвс, Боквист), 27:17 — 1:2. Макмайкл — 9 (Шульц, Карлсон), 42:08 — 2:2. Бэкстрем — 6 (Манта), 46:56 — 3:2. Овечкин — 42 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 51:48 — 4:2. Братт — 22 (Хьюз, Хишир), 59:28 — 4:3.
Вратари: Ванечек — Доус.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 22 (7+9+6) — 38 (10+12+16).
Наши: Кузнецов (18.10/1/-1), Овечкин (17.32/2/+1), Орлов (23.12/1/0) — -.
27 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18 573 зрителя.
«Вашингтон» проводил второй матч за два дня, и после непростой выездной встречи с Баффало команда вернулась домой, где их ждал «Нью-Джерси». Несмотря на заметную усталость, «столичные» сумели вновь победить, да и иначе в этот вечер быть не могло. Перед матчем «Кэпиталз» организовали торжественную церемонию в честь Никласа Бэкстрема, который 10 марта вторым в истории клуба набрал 1000-е очко в НХЛ. Партнеры не подвели и помогли шведскому форварду закончить встречу в хорошем настроении.
Congrats on your 1,000th point milestone, @backstrom19! pic.twitter.com/nztr2HrzxX— NHL GIFs (@NHLGIFs) March 26, 2022
Однако начиналось все для хозяев не лучшим образом. В атаке команда выглядела блекло, а на первой минуте второго периода Джек Хьюз с передачи белорусского форварда Егора Шаранговича открыл счет. «Девилз» ожидаемо смотрелись свежее соперника, но ответ «Кэпиталз» не заставил себя долго ждать. Том Уилсон забросил свою 20-ю шайбу в сезоне и восстановил равновесие. Канадский нападающий находится в отличной форме и в последних четырех играх набрал 5 (2+3) очков.
Игроки «Нью-Джерси» здорово комбинировали и всего через несколько минут благодаря голу Дэймона Северсона вновь вышли вперед. На перерыв гости отправились, ведя в счете, и казалось, что у «Вашингтона» не останется сил на рывок в третьем периоде. Однако хозяева выдали шикарный игровой отрезок и за девять минут отличились трижды. Автором одной из шайб стал Никлас Бэкстрем, который не забивал с девятого марта, но в свой праздничный вечер привел в восторг всю арену.
Клуб хорошо подготовился к такому сценарию, и на лед высыпали огромное количество пластиковых яблок, на каждом из которых было написано «Бэкстрем-1000». Матч даже пришлось на несколько минут остановить, чтобы работники сумели убрать площадку. Овечкин время даром не терял и забросил несколько яблок прямо в ворота. Помогло это или нет, но совсем скоро в большинстве Александр забил свой 42-й гол в текущем чемпионате и сделал счет на табло 4:2. Теперь в его активе 78 (42+36) очков. В прошлой игре он превзошел достижения Джонни Бьюсика и Брендана Шенахана и вышел на четвертое место по голам за сезон среди игроков в возрасте 36 или более лет, а уже сегодня сравнялся с Филом Эспозито на третьей строчке. Впереди по этому показателю остались только Горди Хоу (44) и Теему Селянне (48).
Помог Александру отличиться Евгений Кузнецов, который набрал очки (7+8) уже в 12-м матче подряд. Это лучшая серия для игроков «Кэпиталз» с ноября — декабря 2018 года, когда Александр Овечкин набирал очки в 14 встречах подряд. «Кузнецов очень хорош на протяжении всего сезона, начиная с тренировочного лагеря и стартовых матчей. Его скорость, креативность и атакующие навыки добавляют нам динамики. Он в самом деле увеличивает наш темп при игре в атаке», — говорит главный тренер команды Питер Лавиолетт. На счету Кузнецова 65 (22+43) баллов в 65 матчах, и сегодня он вошел в десятку лучших распасовщиков в истории клуба (332).
Несмотря на все это, «Нью-Джерси» выдал мощную концовку. За две минуты до финальной сирены гости сняли голкипера и сумели сократить отставание. Все это время игроки «Вашингтона» не могли толком выйти из своей зоны. У «Девилз» был шанс даже сравнять счет, но команде не хватило везения и времени. Таким образом, гол Овечкина стал 121-м победным в его карьере, и по этому показателю он сравнялся с Горди Хоу. Впереди остался только Яромир Ягр со 135 шайбами.
«Кэпиталз» продолжают уверенно шагать навстречу плей-офф, и в последних десяти играх команда одержала семь побед. Однако теперь «столичных» ждет непростой график и матчи против «Каролины», «Миннесоты», «Тампы», «Питтсбурга» и «Бостона».
#CapsDevils 3 ??'s of the game— Washington Capitals (@Capitals) March 27, 2022
??: Nicklas Backstrom
???: Connor McMichael
???: Alex Ovechkin#ALLCAPS pic.twitter.com/YipDyyh7Oi
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|63
|28
|35
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|65
|23
|42
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|64
|44
|20
|94
|2
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|3
|Тампа-Бэй
|64
|40
|24
|86
|4
|Торонто
|64
|40
|24
|85
|5
|Детройт
|65
|26
|39
|60
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|65
|18
|47
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|63
|39
|24
|82
|3
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|9 : 5
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|4 : 2
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|4 : 1
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|59
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11